Товарищеские матчи. Словения обыграла Литву, Испания встречается с Италией и другие матчи
Сегодня проходят товарищеские матчи в рамках подготовки к отбору на Олимпиаду.
Словения обыграла Литву, Испания встречается с Италией.
Товарищеские матчи
Финляндия – Новая Зеландия – 73:70 (18:15, 20:20, 18:22, 17:13)
ФИНЛЯНДИЯ: Янтунен (20 + 16 подборов).
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: Уэбстер (18).
25 июня. 18.30
Словения – Литва – 70:68 (15:15, 17:15, 10:17, 28:21)
СЛОВЕНИЯ: Препелич (15), Нибо (9 + 6 подборов).
ЛИТВА: Лекавичюс (13), Сабонис (9 + 15 подборов).
25 июня. 19.00
Греция – Черногория
25 июня. 20.00
Испания – Италия
25 июня. 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.