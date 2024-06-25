Товарищеские матчи. Словения обыграла Литву, Испания встречается с Италией и другие матчи

Сегодня проходят товарищеские матчи в рамках подготовки к отбору на Олимпиаду.

Словения обыграла Литву, Испания встречается с Италией.

Товарищеские матчи

Финляндия – Новая Зеландия – 73:70 (18:15, 20:20, 18:22, 17:13)

ФИНЛЯНДИЯ: Янтунен (20 + 16 подборов).

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: Уэбстер (18).

25 июня. 18.30

Словения – Литва – 70:68 (15:15, 17:15, 10:17, 28:21)

СЛОВЕНИЯ: Препелич (15), Нибо (9 + 6 подборов).

ЛИТВА: Лекавичюс (13), Сабонис (9 + 15 подборов).

25 июня. 19.00

Греция – Черногория

25 июня. 20.00

Испания – Италия

25 июня. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.