Товарищеские матчи. Словения обыграла Литву, Испания встречается с Италией и другие матчи

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Сегодня проходят товарищеские матчи в рамках подготовки к отбору на Олимпиаду.

Словения обыграла Литву, Испания встречается с Италией.

Товарищеские матчи

Финляндия – Новая Зеландия – 73:70  (18:15, 20:20, 18:22, 17:13) 

ФИНЛЯНДИЯ: Янтунен (20 + 16 подборов).

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: Уэбстер (18).

25 июня. 18.30

Словения – Литва – 70:68  (15:15, 17:15, 10:17, 28:21) 

СЛОВЕНИЯ: Препелич (15), Нибо (9 + 6 подборов).

ЛИТВА: Лекавичюс (13), Сабонис (9 + 15 подборов).

25 июня. 19.00

Греция – Черногория

25 июня. 20.00

Испания – Италия

25 июня. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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