Яннис Адетокумбо пропустит товарищеский матч против сборной Черногории

Яннис Адетокумбо не сыграет сегодня в товарищеском матче против Черногории.

Звездный форвард «Милуоки» продолжает подготовку к олимпийскому отборочному турниру в составе сборной Греции, но не сыграет в сегодняшнем товарищеском матче против команды Черногории.

В начале апреля Яннис получил травму голени, в результате чего не смог сыграть в плей-офф-2024. «Бакс» вылетели в первом раунде, уступив в серии «Пэйсерс».

Греция примет один из квалификационных турниров к Олимпийским играм.