Яннис Адетокумбо пропустит товарищеский матч против сборной Черногории
Яннис Адетокумбо не сыграет сегодня в товарищеском матче против Черногории.
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо продолжает подготовку к олимпийскому отборочному турниру в составе сборной Греции, но не сыграет в сегодняшнем товарищеском матче против команды Черногории.
В начале апреля Яннис получил травму голени, в результате чего не смог сыграть в плей-офф-2024. «Бакс» вылетели в первом раунде, уступив в серии «Пэйсерс».
Греция примет один из квалификационных турниров к Олимпийским играм.