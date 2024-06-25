Яннис Адетокумбо пропустит товарищеский матч против сборной Черногории

Теги травмы товарищеские матчи сборная Греции НБА сборная Черногории Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо не сыграет сегодня в товарищеском матче против Черногории.

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо продолжает подготовку к олимпийскому отборочному турниру в составе сборной Греции, но не сыграет в сегодняшнем товарищеском матче против команды Черногории.

В начале апреля Яннис получил травму голени, в результате чего не смог сыграть в плей-офф-2024. «Бакс» вылетели в первом раунде, уступив в серии «Пэйсерс».

Греция примет один из квалификационных турниров к Олимпийским играм.

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