Сергей Кущенко о гала-матче в рамках ПМЭФ: «Это идеальная площадка, чтобы поиграть в баскетбол и обсудить инвестиции и проекты, связанные со спортом»

Сергей Кущенко поделился мнением о гала-матче в рамках ПМЭФ.

Баскетбольный гала-матч в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума – 2024 состоялся 7 июня.

На паркет вышли представили бизнеса, искусства и культуры, известные игроки прошлого и настоящего, руководители госкомпаний, лиг и федераций.

«Это очень важная традиция – проводить большие спортивные мероприятия на ПМЭФ по футболу, хоккею, бегу и, конечно, по баскетболу. Очень важно, что это происходит в Петербурге на форуме, который собирает колоссальное количество бизнесменов, политиков, разного уровня чиновников, больших спортивных руководителей и компании, которые финансируют профессиональный и массовый спорт. Это идеальная площадка, чтобы поиграть в баскетбол и обсудить – в раздевалках, на скамейках, кулуарно – инвестиции и проекты, связанные со спортом и баскетболом в нашем случае», – сказал Кущенко.

В гала-матче соперничали команды из Санкт-Петербурга и Москвы, игра завершилась со счетом 74:73 в пользу хозяев. Самыми результативными у победителей стали (25 очков) и (23). В составе московской команды по 16 очков набрали и .

Кущенко был признан самым полезным игроком гала-матча.