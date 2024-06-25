Лука Дончич пропустит второй товарищеский матч против сборной Литвы

Теги товарищеские матчи Даллас сборная Литвы сборная Словении НБА Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич не сыграет в сегодняшнем товарищеском матче против Литвы.

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич в понедельник присоединился к сборной Словении, но не выйдет на площадку в товарищеском матче против сборной Литвы в Любляне.

Словения и Литва сегодня проведут второй матч в рамках подготовки к олимпийскому отборочному турниру. В первой встрече, которая состоялась в воскресенье в Вильнюсе, Литва одержала победу со счетом 92:86.

Дончич участвовал во вчерашней вечерней тренировке команды и сегодня будет присутствовать на арене во время матча.

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