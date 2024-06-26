Киллиан Хэйс и Усман Дженг не сыграют за сборную Франции на Олимпиаде

Киллиан Хэйс и Усман Дженг отцеплены от состава сборной Франции.

Главный тренер французской сборной Венсан Колле сократил предварительный состав команды до 17 игроков, отцепив («Детройт») и («Оклахома»).

До начала Олимпийских игр в Париже сборной Франции необходимо отцепить еще пять игроков.

Предварительный состав сборной Франции:

Руди Гобер («Миннесота»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Эван Фурнье («Детройт»), Николя Батюм («Филадельфия»), Билаль Кулибали («Вашингтон»), Франк Ниликина («Шарлотт»), Венсан Пуарье, Гершон Ябуселе (оба – «Реал»), Матиас Лессор («Панатинаикос»), Эли Окобо, Мэттью Стразель (оба – «Монако»), Исайя Кординье («Виртус»), Нандо Де Коло («Виллербан»), Тео Маледон («Су-Фолс»), Эндрю Альбиси («Гран-Канария»), Надир Ифи («Париж»), Джейлен Хорд («Хапоэль Тель-Авив»).