Виктор Вембаньяма о лидерстве в сборной Франции: «Не собираюсь пытаться что-то объяснять баскетболистам с 5-7 международными турнирами за плечами»

Виктор Вембаньяма прокомментировал вызов в сборную Франции.

«Счастлив попасть в предварительный список сборной. Горжусь возможностью выйти на паркет с такими опытными игроками.

Мы все хотим добиться успеха, следуя плану. У нас будет своеобразный состав. Нам придется быть изобретательными.

Надеюсь поучиться у лучших игроков в истории нашей сборной. Не собираюсь пытаться что-то объяснять баскетболистам с 5-7 международными турнирами за плечами. У меня, конечно, будут обязанности, но они будут реалистичными. Такими, какие потребуются.

График моих занятий в составлен до отъезда в сборную. Всегда мечтал попасть на олимпийский турнир», – рассказал молодой центровой «Сперс».