Томас Эртель не будет вызван в сборную Франции для участия в Олимпийских играх в Париже

Томас Эртель не будет играть за сборную Франции на Олимпиаде-2024 в Париже.

Французский разыгрывающий был исключен из национальной сборной после того, как перешел в петербургский « ».

В 2022 году Федерация баскетбола Франции потребовала от всех игроков сборной подписать соглашение, по условиям которого они не могут выступать за клубы из России и Белоруссии, а иначе будут исключены из сборной. Эртель поставил свою подпись под документом, однако не выполнил условия и подписал контракт с «Зенитом», после чего ему запретили играть за сборную.

Отношения между игроком и Федерацией баскетбола Франции улучшились в октябре 2023 года, когда глава организации Жан‑Пьер Сьюта объявил, что начнет работать над возвращением Эртеля в сборную.

Однако ситуация изменилась, когда появился на шоу Тони Паркера на канале SKWEEK. На шоу игрок заявил, что в федерации знали о том, что он собирается играть в России, но притворились, что не знают, чтобы он помог им на чемпионате Европы-2022.

Интервью заставило Федерацию баскетбола Франции снова изменить свою позицию, и Эртеля не будет среди игроков, вызванных в сборную для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает L’Equipe.