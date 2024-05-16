Томас Эртель не будет вызван в сборную Франции для участия в Олимпийских играх в Париже

Теги Зенит сборная Франции Единая лига ВТБ Томас Эртель Федерация баскетбола Франции Баскетбол

Томас Эртель не будет играть за сборную Франции на Олимпиаде-2024 в Париже.

Французский разыгрывающий был исключен из национальной сборной после того, как перешел в петербургский «Зенит».

В 2022 году Федерация баскетбола Франции потребовала от всех игроков сборной подписать соглашение, по условиям которого они не могут выступать за клубы из России и Белоруссии, а иначе будут исключены из сборной. Эртель поставил свою подпись под документом, однако не выполнил условия и подписал контракт с «Зенитом», после чего ему запретили играть за сборную.

Отношения между игроком и Федерацией баскетбола Франции улучшились в октябре 2023 года, когда глава организации Жан‑Пьер Сьюта объявил, что начнет работать над возвращением Эртеля в сборную.

Однако ситуация изменилась, когда Эртель появился на шоу Тони Паркера на канале SKWEEK. На шоу игрок заявил, что в федерации знали о том, что он собирается играть в России, но притворились, что не знают, чтобы он помог им на чемпионате Европы-2022.

Интервью заставило Федерацию баскетбола Франции снова изменить свою позицию, и Эртеля не будет среди игроков, вызванных в сборную для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает L’Equipe.

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6 комментариев
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Можно пояснительную бригаду? Относительно шоу Тони Паркера
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Они на ЧМ что ли не поняли, что без нормального разыгрывающего у них ничего не получится?
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есть де коло, эртель не нужен. в слабой втб он деградировал окончательно
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Ответ quaterbackathome
Можно пояснительную бригаду? Относительно шоу Тони Паркера
Не пригласили в сборную за то что играет в России. Что тут не понятного
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Ответ Владислав Поляков
Они на ЧМ что ли не поняли, что без нормального разыгрывающего у них ничего не получится?
Это их проблемы, а не наши
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