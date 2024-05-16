Гобер, Вембаньяма, Фурнье и Батюм – в расширенном составе сборной Франции

Стал известен расширенный состав сборной Франции на Олимпийские игры в Париже.

В состав вошли лучший оборонительный игрок НБА Руди Гобер («Миннесота») и новичок года («Сан-Антонио»), а также еще шесть игроков НБА: , (оба – «Детройт»), («Филадельфия»), («Оклахома»), Билаль Кулибали («Вашингтон») и Франк Ниликина («Шарлотт»).

«Изначально у нас был список из 16 игроков, но неопределенность заставила нас немного расширить его. Список был расширен, причем в первую очередь это касается позиций периметра», – заявил на пресс-конференции главный тренер французской сборной Венсан Колле.

Предварительный состав сборной Франции:

Руди Гобер («Миннесота»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Эван Фурнье, Киллиан Хэйс (оба – «Детройт»), Николя Батюм («Филадельфия»), Усман Дженг («Оклахома»), Билаль Кулибали («Вашингтон»), Франк Ниликина («Шарлотт»), Венсан Пуарье, Гершон Ябуселе (оба – «Реал»), Матиас Лессор («Панатинаикос»), Эли Окобо, Мэттью Стразель (оба – «Монако»), Исайя Кординье («Виртус»), Нандо Де Коло («Виллербан»), Тео Маледон («Су-Фолс»), Эндрю Альбиси («Гран-Канария»), Надир Ифи («Париж»), Джейлен Хорд («Хапоэль Тель-Авив»).