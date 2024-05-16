Гобер, Вембаньяма, Фурнье и Батюм – в расширенном составе сборной Франции

Теги сборная Франции Николя Батюм Эван Фурнье Руди Гобер Франк Ниликина Киллиан Хэйс Виктор Вембаньяма Усман Дженг Билаль Кулибали Баскетбол

Стал известен расширенный состав сборной Франции на Олимпийские игры в Париже.

В состав вошли лучший оборонительный игрок НБА Руди Гобер («Миннесота») и новичок года Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), а также еще шесть игроков НБА: Эван ФурньеКиллиан Хэйс (оба – «Детройт»), Николя Батюм («Филадельфия»), Усман Дженг («Оклахома»), Билаль Кулибали («Вашингтон») и Франк Ниликина («Шарлотт»).

«Изначально у нас был список из 16 игроков, но неопределенность заставила нас немного расширить его. Список был расширен, причем в первую очередь это касается позиций периметра», – заявил на пресс-конференции главный тренер французской сборной Венсан Колле.

Предварительный состав сборной Франции:

Руди Гобер («Миннесота»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Эван Фурнье, Киллиан Хэйс (оба – «Детройт»), Николя Батюм («Филадельфия»), Усман Дженг («Оклахома»), Билаль Кулибали («Вашингтон»), Франк Ниликина («Шарлотт»), Венсан Пуарье, Гершон Ябуселе (оба – «Реал»), Матиас Лессор («Панатинаикос»), Эли Окобо, Мэттью Стразель (оба – «Монако»), Исайя Кординье («Виртус»), Нандо Де Коло («Виллербан»), Тео Маледон («Су-Фолс»), Эндрю Альбиси («Гран-Канария»), Надир Ифи («Париж»), Джейлен Хорд («Хапоэль Тель-Авив»).

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Хэйса выкинули из Детройта вроде, нет?
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