Брайан Уиндхорст: «Нетс» не закончили с обменами»

Теги возможные переходы Бруклин НБА Брайан Уиндхорст Микэл Бриджес Баскетбол

После обмена Микэла Бриджеса «Нетс» готовы обменять и других игроков команды.

«Нетс» только что объявили миру, что находятся в режиме сильнейшего танкинга. Кстати, они еще не закончили с обменами. Они собираются обменять и других талантливых игроков», – заявил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Нетс» решили развернуться в сторону перестройки, и другие опытные игроки «Нетс», в том числе Кэм Джонсон, Дориан Финни-Смит, Боян Богданович, Деннис Шредер, Бен Симмонс и запасной центровой Дэйрон Шарп, являются потенциальными кандидатами на обмен», – пишет журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Улицам Оклахомы нужен ДФС!
+2
0
+2
Ника в Оклу. В принципе у них будет пятёрка, где все смогут меняться на всех.
0
0
0
Интересно получится ли прибавить в таланте, а не только в пиках
0
0
0
Ответ МЗ
Ника в Оклу. В принципе у них будет пятёрка, где все смогут меняться на всех.
Холмгрен провёл 96% игрового времени на позиции центрового.

Клэкстон будет выходить со скамейки? Клэкстон согласится на двухлетний контракт, потому что "Оклахома" больше не даст из-за вступления на третий год продлений Холмгрена и Уильямса?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий