Брайан Уиндхорст: «Нетс» не закончили с обменами»

После обмена Микэла Бриджеса «Нетс» готовы обменять и других игроков команды.

«Нетс» только что объявили миру, что находятся в режиме сильнейшего танкинга. Кстати, они еще не закончили с обменами. Они собираются обменять и других талантливых игроков», – заявил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Нетс» решили развернуться в сторону перестройки, и другие опытные игроки «Нетс», в том числе Кэм Джонсон, Дориан Финни-Смит, Боян Богданович, Деннис Шредер, Бен Симмонс и запасной центровой Дэйрон Шарп, являются потенциальными кандидатами на обмен», – пишет журналист HoopsHype Майкл Скотто.