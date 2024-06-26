«Бруклин» просил как минимум шесть пиков 1-го раунда за Микэла Бриджеса

Теги возможные переходы Бруклин Нью-Йорк НБА Микэл Бриджес Баскетбол

«Нетс» обменяли Микэла Брижеса в «Никс».

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Бруклин» просил как минимум шесть драфт-пиков первого раунда при любом обмене Микэла Бриджеса.

В итоге «Нью-Йорк» отдаст «Бруклину» свингмена Бояна Богдановича (35 лет, 201 см), четыре незащищенных пика в первом раунде (2025, 2027, 2029, 2031), защищенный выбор в первом раунде 2025 года (получен от «Милуоки»), обмен незащищенными выборами в 2028 году и выбор во втором раунде драфта 2025 года.

«Никс» помимо Бриджеса также получат от «Нетс» выбор во втором раунде 2026 года.

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