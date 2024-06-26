Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт не просил обмена»

Теги Хьюстон Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Брайан Уиндхорст Баскетбол

По словам Брайана Уиндхорста, Кевин Дюрэнт не просил обмена из «Финикса».

«Хьюстон» совершил этот обмен специально, чтобы попытаться заключить сделку с «Санз», и они сделали это, чтобы заключить сделку с «Санз» сейчас. Насколько мне известно, Кевин Дюрэнт не просил обмена. Однако между Кевином Дюрэнтом и «Хьюстоном» есть определенные связи», – сказал инсайдер ESPN.

«Хьюстон» совершил обмен пиками с «Бруклином» в надежде выменять у «Финикса» Дюрэнта. «Рокетс» получили право на выбор «Санз» в первом раунде драфта 2027 года, что, как отмечает инсайдер Эдриан Воджнаровски, облегчит техасцам задачу по приобретению звездного форварда.

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1 комментарий
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хьюстон даже сейчас сильнее финикса, поэтому надо переходить в более сильную команду, к чему кевин рюкзэнт давно привык
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