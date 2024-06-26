Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт не просил обмена»

По словам Брайана Уиндхорста, Кевин Дюрэнт не просил обмена из «Финикса».

« » совершил этот обмен специально, чтобы попытаться заключить сделку с «Санз», и они сделали это, чтобы заключить сделку с «Санз» сейчас. Насколько мне известно, не просил обмена. Однако между Кевином Дюрэнтом и «Хьюстоном» есть определенные связи», – сказал инсайдер ESPN.

«Хьюстон» совершил обмен пиками с « » в надежде выменять у « » Дюрэнта. «Рокетс» получили право на выбор «Санз» в первом раунде драфта 2027 года, что, как отмечает инсайдер Эдриан Воджнаровски, облегчит техасцам задачу по приобретению звездного форварда.