«Новый Орлеан» заинтересован в приобретении Ника Клэкстона по схеме «сайн-энд-трейд»

«Пеликанс» хотят выменять у «Кавальерс» Ника Клэкстона.

Клуб заинтересован в приобретении центрового « » по схеме «сайн-энд-трейд», если «Нетс» решат позволить тому уйти в качестве свободного агента.

В руководстве «Нового Орлеана» есть несколько поклонников , отмечает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Клэкстон является неограниченно свободным агентом и после открытия рынка сможет подписать контракт с любым клубом лиги. Ожидается, что центровой подпишет контракт с зарплатой 20-25 миллионов долларов в год.