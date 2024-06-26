«Новый Орлеан» заинтересован в приобретении Ника Клэкстона по схеме «сайн-энд-трейд»

Теги возможные переходы Бруклин Новый Орлеан НБА Ник Клэкстон Баскетбол

«Пеликанс» хотят выменять у «Кавальерс» Ника Клэкстона.

Клуб заинтересован в приобретении центрового «Бруклина» по схеме «сайн-энд-трейд», если «Нетс» решат позволить тому уйти в качестве свободного агента.

В руководстве «Нового Орлеана» есть несколько поклонников Клэкстона, отмечает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Клэкстон является неограниченно свободным агентом и после открытия рынка сможет подписать контракт с любым клубом лиги. Ожидается, что центровой подпишет контракт с зарплатой 20-25 миллионов долларов в год.

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