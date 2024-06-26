Микэл Бриджес на этой неделе попросил «Нетс» обменять его в «Никс»

Микэл Бриджес хотел перейти в «Нью-Йорк».

Как сообщает обозреватель SNY Йен Бегли, форвард ранее на этой неделе попросил «Нетс» обменять его в «Никс».

Вскоре после этого бруклинский клуб удовлетворил просьбу 27-летнего игрока.

Бриджес был намерен перейти в « » в случае выхода на рынок свободных агентов в 2026 году.

В «Никс» Бриджес присоединится к бывшим товарищам по команде университета Вилланова Джейлену Брансону, Джошу Харту и Донте Дивинченцо. Вместе они выиграли титул NCAA в 2016 году (Брансон, и Дивинченцо чуть позже взяли второй титул в 2018 году).