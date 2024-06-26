Микэл Бриджес на этой неделе попросил «Нетс» обменять его в «Никс»

Теги Бруклин Нью-Йорк НБА Микэл Бриджес Баскетбол

Микэл Бриджес хотел перейти в «Нью-Йорк».

Как сообщает обозреватель SNY Йен Бегли, форвард ранее на этой неделе попросил «Нетс» обменять его в «Никс».

Вскоре после этого бруклинский клуб удовлетворил просьбу 27-летнего игрока.

Бриджес был намерен перейти в «Нью-Йорк» в случае выхода на рынок свободных агентов в 2026 году.

В «Никс» Бриджес присоединится к бывшим товарищам по команде университета Вилланова Джейлену Брансону, Джошу Харту и Донте Дивинченцо. Вместе они выиграли титул NCAA в 2016 году (Брансон, Бриджес и Дивинченцо чуть позже взяли второй титул в 2018 году).

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5 комментариев
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А ведь подпишут Никс на минималку Арчидиаконо и соберется полностью состав Виллановы))))
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Ограбление века - 5 незащищенных пиков за ролевика…
+1
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+1
Который игрок по счету из Бруклина просится?
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Сказано - сделано
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Ответ Василий Атутов
А ведь подпишут Никс на минималку Арчидиаконо и соберется полностью состав Виллановы))))
Джей Райт вряд ли сместит Тибса
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