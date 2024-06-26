«Хьюстон» совершил обмен пиками с «Бруклином» в надежде выменять у «Финикса» Кевина Дюрэнта

Теги переходы возможные переходы Хьюстон Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Девин Букер Эдриан Воджнаровски Баскетбол

«Рокетс» нацелены на приобретение суперзвезды «Санз» Кевина Дюрэнта.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Хьюстон» совершил обмен пиками с «Бруклином» в надежде выменять у «Финикса» звездного форварда.

«Рокетс» получили право на выбор «Санз» в первом раунде драфта 2027 года, что, как отмечает журналист, облегчит техасцам задачу по приобретению 35-летнего игрока.

«Санз» ранее заявили, что пока оставляют Дюрэнта, но это может измениться в следующем сезоне. Но теперь у «Хьюстона» есть важные для «Финикса» пики», – пишет Воджнаровски.

«Нетс» в рамках сделки получили обратно свой выбор в первом раунде драфта 2026 года, ранее перешедший к «Рокетс».

«Хьюстон» также приобрел право обменять свой выбор в первом раунде драфта 2025 года, который в настоящее время принадлежит либо техасцам, либо «Оклахоме», на выбор «Санз» в первом раунде драфта-2025.

«Рокетс» отказываются от своего права на обмен пиками первого раунда с «Нетс» на драфте 2025 года в рамках сделки.

«Хьюстон» в дополнение получил право на более выгодный пик «Санз» и «Мэверикс» в первом раунде драфта 2029 года.

Воджнаровски пишет, что клуб из Техаса, несмотря на большой интерес к Дюрэнту, может использовать пики и для осуществления других сделок по усилению текущего состава. В частности, возможен обмен с тем же «Финиксом» по Девину Букеру.

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9 комментариев
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Призываем силы Ромы Сприкута объяснить сию квантовую механику
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Сложно
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Ответ lexakarabut
Призываем силы Ромы Сприкута объяснить сию квантовую механику
"Нетс" обменяли Бриджеса в "Никс" при условии, что "Рокетс" совершат с ними размен пиками и правами обмена.

"Нетс" вернули себе полный доступ к своим пикам 2025 и 2026. Право обмена 2025 и незащищенный первый 2026 были отданы "Рокетс" за Хардена.

"Рокетс" же разменяли потенциально хорошие активы "Нетс" на потенциально хорошие активы "Санс", но подальше годами (2027 пик и право обмена в 2029).

Цель? Когда "Финикс" через сезон или два поймёт, что они уперлись в стену и ничего не получается, то "Хьюстон" будет первый в очереди на размен Девина Букера, например, что потенциально позволит "Финиксу" в сезоне 26-27 стать "Нетс" образца 24-25.
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Теперь понятно, зачем им нужен был Ванвлит на конской зп
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хз зачем им Дюрант при очень молодом костяке, который по честному ни чего ещё не показал
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пошла горяченькая
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Ответ Light Yagami
Теперь понятно, зачем им нужен был Ванвлит на конской зп
а зачем санс еще один защитник ибо мало того что у них билл и букер они хотят еще коллека на драфте
если рокетс реально хотят торговаться они должны давать шенгюна
но всем понятно что этого не будет следовательно смысла в переговорах нет
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Ответ Light Yagami
Теперь понятно, зачем им нужен был Ванвлит на конской зп
Это не совсем про ВанВлита, ибо "Финикс" будут пыхтеть минимум сезон без изменений, а то и два.

Если год, то ВанВлит может быть нужным. Если два, то уже без него.
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Ответ AllanHouston
Это не совсем про ВанВлита, ибо "Финикс" будут пыхтеть минимум сезон без изменений, а то и два. Если год, то ВанВлит может быть нужным. Если два, то уже без него.
он вообще не нужен
билл букер и новичок коллек видимо
куда пихать ванвлита?
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