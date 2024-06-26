«Хьюстон» совершил обмен пиками с «Бруклином» в надежде выменять у «Финикса» Кевина Дюрэнта
«Рокетс» нацелены на приобретение суперзвезды «Санз» Кевина Дюрэнта.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Хьюстон» совершил обмен пиками с «Бруклином» в надежде выменять у «Финикса» звездного форварда.
«Рокетс» получили право на выбор «Санз» в первом раунде драфта 2027 года, что, как отмечает журналист, облегчит техасцам задачу по приобретению 35-летнего игрока.
«Санз» ранее заявили, что пока оставляют Дюрэнта, но это может измениться в следующем сезоне. Но теперь у «Хьюстона» есть важные для «Финикса» пики», – пишет Воджнаровски.
«Нетс» в рамках сделки получили обратно свой выбор в первом раунде драфта 2026 года, ранее перешедший к «Рокетс».
«Хьюстон» также приобрел право обменять свой выбор в первом раунде драфта 2025 года, который в настоящее время принадлежит либо техасцам, либо «Оклахоме», на выбор «Санз» в первом раунде драфта-2025.
«Рокетс» отказываются от своего права на обмен пиками первого раунда с «Нетс» на драфте 2025 года в рамках сделки.
«Хьюстон» в дополнение получил право на более выгодный пик «Санз» и «Мэверикс» в первом раунде драфта 2029 года.
Воджнаровски пишет, что клуб из Техаса, несмотря на большой интерес к Дюрэнту, может использовать пики и для осуществления других сделок по усилению текущего состава. В частности, возможен обмен с тем же «Финиксом» по Девину Букеру.
"Нетс" вернули себе полный доступ к своим пикам 2025 и 2026. Право обмена 2025 и незащищенный первый 2026 были отданы "Рокетс" за Хардена.
"Рокетс" же разменяли потенциально хорошие активы "Нетс" на потенциально хорошие активы "Санс", но подальше годами (2027 пик и право обмена в 2029).
Цель? Когда "Финикс" через сезон или два поймёт, что они уперлись в стену и ничего не получается, то "Хьюстон" будет первый в очереди на размен Девина Букера, например, что потенциально позволит "Финиксу" в сезоне 26-27 стать "Нетс" образца 24-25.
если рокетс реально хотят торговаться они должны давать шенгюна
но всем понятно что этого не будет следовательно смысла в переговорах нет
Если год, то ВанВлит может быть нужным. Если два, то уже без него.
билл букер и новичок коллек видимо
куда пихать ванвлита?