«Хьюстон» совершил обмен пиками с «Бруклином» в надежде выменять у «Финикса» Кевина Дюрэнта

«Рокетс» нацелены на приобретение суперзвезды «Санз» Кевина Дюрэнта.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Хьюстон» совершил обмен пиками с « » в надежде выменять у «Финикса» звездного форварда.

«Рокетс» получили право на выбор «Санз» в первом раунде драфта 2027 года, что, как отмечает журналист, облегчит техасцам задачу по приобретению 35-летнего игрока.

«Санз» ранее заявили, что пока оставляют , но это может измениться в следующем сезоне. Но теперь у « » есть важные для « » пики», – пишет Воджнаровски.

«Нетс» в рамках сделки получили обратно свой выбор в первом раунде драфта 2026 года, ранее перешедший к «Рокетс».

«Хьюстон» также приобрел право обменять свой выбор в первом раунде драфта 2025 года, который в настоящее время принадлежит либо техасцам, либо «Оклахоме», на выбор «Санз» в первом раунде драфта-2025.

«Рокетс» отказываются от своего права на обмен пиками первого раунда с «Нетс» на драфте 2025 года в рамках сделки.

«Хьюстон» в дополнение получил право на более выгодный пик «Санз» и «Мэверикс» в первом раунде драфта 2029 года.

Воджнаровски пишет, что клуб из Техаса, несмотря на большой интерес к Дюрэнту, может использовать пики и для осуществления других сделок по усилению текущего состава. В частности, возможен обмен с тем же «Финиксом» по .