«Никс» договорились с «Нетс» об обмене Микэла Бриджеса

Теги переходы Бруклин Нью-Йорк НБА Боян Богданович Микэл Бриджес Баскетбол

Легкий форвард Микэл Бриджес (27 лет, 198 см) продолжит карьеру в «Нью-Йорке».

Как сообщает ESPN, «Никс» взамен отправят в «Нетс» свингмена Бояна Богдановича (35 лет, 201 см), четыре незащищенных пика в первом раунде (2025, 2027, 2029, 2031), защищенный выбор в первом раунде 2025 года (получен от «Милуоки»), обмен незащищенными выборами в 2028 году и выбор во втором раунде драфта 2025 года.

«Никс» помимо Бриджеса также получат от «Нетс» выбор во втором раунде 2026 года.

В «Нью-Йорке» Бриджес присоединится к бывшим товарищам по команде университета Вилланова Джейлену Брансону, Джошу Харту и Донте Дивинченцо. Вместе они выиграли титул NCAA в 2016 году (Брансон, Бриджес и Дивинченцо чуть позже взяли второй титул в 2018 году).

«Это безумие, лол», – отреагировал Бриджес в социальных сетях.

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25 комментариев
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Я не представляю, насколько вселенское счастье сейчас у болельщиков Виллановы. Фронт-офис Никс творит для них сказку
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За Бриджеса Никс отдали 4 незащищенных пика первого раунда, 1 защищенный от Милоуки, который сразу сыграет, и право обменять пики. Сделка по цене похожа на покупку Гобера. Помимо прочего, это означает, что Рэндла теперь менять не будут. Активов, чтобы добавить и взять более крутого парня, не осталось, а делать трейд в минус будет странно после всех сделок на усиление. Также повезло Ануноби. Его теперь переподпишут за любой ценник ровно по той же причине, что и с Рэндлом. Команда решила, что пора стать контендером.
Да, менеджеры Никс основательно переплатили, но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вот Оклахома пошла другим путем. Там продолжают копить пики. Хотя с учетом их 30, подобного обмена эксперты больше ждали от Тандер, а не от Нью-Йорка.
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Идеальный боец для Тибодо, хотя не удивлюсь, если он и его сломает
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Вместе с Микаэлом Бриджесом, не пропустившим ни одну игру Нба за все время - отряд самоубийц имени Тибадо полностью укомплектован.

Вся 4ка Виллановы уже успела выйти в фейстайм уже) Химия должна быть на высоте
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Ну иВодж утром писал, что Ануноби продлится - есть хорошая вероятность, так что банда-кондендер норм на ближайшие 4 года. Костяку 26-29 лет.
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если ещё и Ануноби с Хартенштейном переподпишут, вернётся Рэндл - это будет мощная банда
но налог платить придётся)
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Ну теперь для полноты картины надо Эрика Паскаля надыбать. Тоже братюня по Вилланове, как ни крути))))
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Офигеть!!! По сути из текущего ростера выбыл только Боуги. Никс становятся угрозой 🤔
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Ответ ShowTime.
Отличный обмен. Конечно Никс много пиков отдали, но не потеряли никого из ротации. Если продлить Ануноби, посмотрите на эту стартовую пятерку. Спокойно могут свергнуть Бостон.
"Спокойно могут свергнуть Бостон" - это слишком пафосно. Да они возможно дают бой в 6-7 матчах в плей-офф. Но они не выглядят тем командам который вытеснит Бостона из трона
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Ответ SpankyBoy
Идеальный боец для Тибодо, хотя не удивлюсь, если он и его сломает
Как раз хотел написать, что Бриджес будто бы был рожден для того чтобы играть у Тибса)
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Ну прямо серьёзно настроены)
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Очень не плохо для Никс, Нетс как раз нужны хоть какие-то пики.
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видимо монстры из виллановы будут играть против мелкого солджака ломкого кукича из Филадельфии по имени Аннуноби и результат новой серии уже известен
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В отличие от ситуации 2016 года, у Нетс сегодняшних есть активы для построения фундамента счастливого будущего. Сюда бы Аткинсона, чтобы вновь взглянуть на прекрасный тандем с Шоном Марксом - как ни крути, но оба умеют показывать результат в условиях кризис менеджмента. А тут ещё и ресурсы есть для перестройки!

Я надеюсь Нетс извлекли уроки из ошибок, которые допустили в одном десятилетии, а заодно выучили наконец содержимое письма Прохорова, которое когда-то повесили на стену во фронт-офисе
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хотя, им же ещё Брансона продлевать надо, большие бабки давать, и Рэндл через год новый контракт потребует, а Бриджес через два
финансовые аппетиты Ануноби под угрозой)
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Браво никс, очень выгодная сделка! Теперь на востоке у бостона есть очень сильный соперник...)))
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Пацаны, посоветуйте недорого центра из Виллановы(с) Т. Тибодо
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Ответ ShowTime.
Брансон - Микэл - OG - Рэндл - Робинсон На скамейке: Дивинченцо, Харт, Хартенштайн. Они не выглядят контендером тир 1 ?
Хортенштейн скорее всего уйдёт. Думаю при выборе Ануноби и Хартенштейна менеджеры выберут первого для продление контракта. В команде собраны только супер околотопы кроме Брансона. В рещающих моментах может не хватать топ игроков
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Ответ ShowTime.
А не значит ли этот трейд, что Ануноби не будет продлеваться с Никс?
думаю скорее всего значит
фила видимо постаралась
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