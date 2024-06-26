«Никс» договорились с «Нетс» об обмене Микэла Бриджеса
Легкий форвард Микэл Бриджес (27 лет, 198 см) продолжит карьеру в «Нью-Йорке».
Как сообщает ESPN, «Никс» взамен отправят в «Нетс» свингмена Бояна Богдановича (35 лет, 201 см), четыре незащищенных пика в первом раунде (2025, 2027, 2029, 2031), защищенный выбор в первом раунде 2025 года (получен от «Милуоки»), обмен незащищенными выборами в 2028 году и выбор во втором раунде драфта 2025 года.
«Никс» помимо Бриджеса также получат от «Нетс» выбор во втором раунде 2026 года.
В «Нью-Йорке» Бриджес присоединится к бывшим товарищам по команде университета Вилланова Джейлену Брансону, Джошу Харту и Донте Дивинченцо. Вместе они выиграли титул NCAA в 2016 году (Брансон, Бриджес и Дивинченцо чуть позже взяли второй титул в 2018 году).
«Это безумие, лол», – отреагировал Бриджес в социальных сетях.
Да, менеджеры Никс основательно переплатили, но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вот Оклахома пошла другим путем. Там продолжают копить пики. Хотя с учетом их 30, подобного обмена эксперты больше ждали от Тандер, а не от Нью-Йорка.
Вся 4ка Виллановы уже успела выйти в фейстайм уже) Химия должна быть на высоте
но налог платить придётся)
Я надеюсь Нетс извлекли уроки из ошибок, которые допустили в одном десятилетии, а заодно выучили наконец содержимое письма Прохорова, которое когда-то повесили на стену во фронт-офисе
финансовые аппетиты Ануноби под угрозой)
фила видимо постаралась