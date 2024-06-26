«Нью-Йорк» попытается сохранить О Джи Ануноби, несмотря на приобретение Микэла Бриджеса
«Нью-Йорк» договорился о приобретении Микэла Бриджеса.
Как сообщает ESPN, «Никс» все равно полны решимости сохранить в составе форварда О Джи Ануноби, который откажется от опции продления в контракте и станет этим летом свободным агентом.
Клуб из Нью-Йорка намерен максимально усилить периметр, чтобы противостоять чемпиону НБА «Бостону» с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном.
Отмечается, что «Никс» теперь будет сложнее удержать центрового Айзейю Хартенштайна, который выходит на рынок свободных агентов.
потому 46 лямов ему дадут