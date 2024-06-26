«Нью-Йорк» попытается сохранить О Джи Ануноби, несмотря на приобретение Микэла Бриджеса

Теги возможные переходы Бостон Нью-Йорк НБА Айзейя Хартенштайн О Джи Ануноби Микэл Бриджес Баскетбол

«Нью-Йорк» договорился о приобретении Микэла Бриджеса.

Как сообщает ESPN, «Никс» все равно полны решимости сохранить в составе форварда О Джи Ануноби, который откажется от опции продления в контракте и станет этим летом свободным агентом.

Клуб из Нью-Йорка намерен максимально усилить периметр, чтобы противостоять чемпиону НБА «Бостону» с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном.

Отмечается, что «Никс» теперь будет сложнее удержать центрового Айзейю Хартенштайна, который выходит на рынок свободных агентов.

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6 комментариев
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При том подходе, который у Никс сейчас, им нужно закупиться физиотерапевтами, хирургами, а также протезами и лекарствами
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Если всех сохранят мощная банда будет в Нью-Йорке, очень мощная!
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филе надо кому то вкинуть деньгу обязательно это ж мори
потому 46 лямов ему дадут
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оставаться с одним стеклянным Робинсоном то-же не выход, и пиков больше нет для обмена, только Рэндл)
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Ответ RuslanSolver
При том подходе, который у Никс сейчас, им нужно закупиться физиотерапевтами, хирургами, а также протезами и лекарствами
Или убрать неадеквата с тренерского мостика
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