Руководитель НБА: «Я бы предложил О Джи Ануноби 5-летний контракт на 232 млн долларов»

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА О Джи Ануноби Баскетбол

По мнению функционера НБА, О Джи Ануноби заслуживает 46,4 млн долларов в год.

«Если бы я вел переговоры с О Джи Ануноби от лица «Никс», я бы начал с 40 миллионов долларов и рассчитал на пять лет, то есть 232 миллиона долларов.

Им нельзя потерять его. Точно так же, как Паскаль Сиакам получил максимум от «Индианы». Нельзя выменять игрока, так много отдать за него, а потом позволить ему уйти. Это недопустимо «, – сказал руководитель одного из клубов лиги.

Форвард «Нью-Йорка О Джи Ануноби отказался от опции игрока на 19,9 млн долларов и станет неограниченно свободным агентом.

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3 комментария
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мори это ты?
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Да вы что 46 в год.... Нет ни в коем случае. Парень крутой! В защите Бог почти. Но травмы не обходят стороной. И Никс останутся без манёвра.
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Ответ Эдуард Элверс
Да вы что 46 в год.... Нет ни в коем случае. Парень крутой! В защите Бог почти. Но травмы не обходят стороной. И Никс останутся без манёвра.
Им с Тибодо всё равно ничего не светит, тем более с таким Бостоном.
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