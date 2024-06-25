О Джи Ануноби отказался от опции игрока на 19,9 млн долларов и станет свободным агентом

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА О Джи Ануноби Баскетбол

О Джи Ануноби отказался от опции игрока на 19,9 млн долларов.

Форвард «Нью-Йорка» получит статус неограниченно свободного агента после открытия рынка в НБА 30 июня.

26-летний Ануноби в среднем набирал 14,1 очка, 4,4 подбора и 1,7 перехвата за игру в составе «Никс», результат команды в матчах с его участием – 26 побед и 6 поражений. Нью-йоркский клуб твердо намерен сохранить игрока, которого выменял из «Торонто» по ходу сезона-23/24.

Ануноби подписал с «Рэпторс» 4-летний контракт на сумму 72 миллиона долларов в декабре 2020 года с опцией игрока на сезон-24/25.

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10 комментариев
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Ответ mamama
да, будет забавно, если после всего, что Никс дали в трейде, О Джи подпишется с другой командой
Да, будет забавно, если О Джи получит максималку (или близко к тому), после чего будет играть 40 игр за сезон.
+10
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+10
да, будет забавно, если после всего, что Никс дали в трейде, О Джи подпишется с другой командой
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+4
В Клипперс зашёл бы)
+2
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+1
О Джи хочет кузов бабла, но играет 30-40 матчей в сезоне. Для тибса не подходит, ему нужны парни из стали
+1
0
+1
Максималку хочет за 14+4+медкарту? Они там совсем охренели?
+2
-1
+1
Ответ кандид
Да, будет забавно, если О Джи получит максималку (или близко к тому), после чего будет играть 40 игр за сезон.
у Тибодо 40 игр, это как 80 в другой команде
+1
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+1
Эпик фейл для NY.
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Весело, конечно. Я не очень понимаю Никс - нафига нужен был трейд при отсутствии договоренности о новом контракте? Не ожидали же они бороться за кубок уже в прошлом сезоне
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Да как так-то? Никс же имели с ним договорённость... Ануноби же пошёл за деньгами.
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деревянный чувак со статой 14/4 на востоке хочет больше чем 20+? хм...яснопонятно...
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