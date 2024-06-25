О Джи Ануноби отказался от опции игрока на 19,9 млн долларов и станет свободным агентом
О Джи Ануноби отказался от опции игрока на 19,9 млн долларов.
Форвард «Нью-Йорка» получит статус неограниченно свободного агента после открытия рынка в НБА 30 июня.
26-летний Ануноби в среднем набирал 14,1 очка, 4,4 подбора и 1,7 перехвата за игру в составе «Никс», результат команды в матчах с его участием – 26 побед и 6 поражений. Нью-йоркский клуб твердо намерен сохранить игрока, которого выменял из «Торонто» по ходу сезона-23/24.
Ануноби подписал с «Рэпторс» 4-летний контракт на сумму 72 миллиона долларов в декабре 2020 года с опцией игрока на сезон-24/25.