«Нью-Йорк» связывается с клубами по поводу обмена Митчелла Робинсона

«Нью-Йорк» может расстаться с Митчеллом Робинсоном.

26-летний центровой восстанавливается после второй за сезон операции на левом голеностопе. Робинсон провел 31 матч в регулярном чемпионате, набирая 5,6 очка и 8,5 подбора в среднем.

Активная деятельность по поиску сделки по баскетболисту может свидетельствовать об успешном ходе переговоров с Айзейей Хартенштайном, который провел 13 матчей плей-офф в роли стартового центрового команды.

Хартенштайн набирал 8,5 очка, 7,8 подбора и 3,5 передачи в этом розыгрыше плей-офф.