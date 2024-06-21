«Нью-Йорк» связывается с клубами по поводу обмена Митчелла Робинсона
«Нью-Йорк» может расстаться с Митчеллом Робинсоном.
26-летний центровой восстанавливается после второй за сезон операции на левом голеностопе. Робинсон провел 31 матч в регулярном чемпионате, набирая 5,6 очка и 8,5 подбора в среднем.
Активная деятельность по поиску сделки по баскетболисту может свидетельствовать об успешном ходе переговоров с Айзейей Хартенштайном, который провел 13 матчей плей-офф в роли стартового центрового команды.
Хартенштайн набирал 8,5 очка, 7,8 подбора и 3,5 передачи в этом розыгрыше плей-офф.
Сезон 20-21: 31 матч за сезон, 29 - в старте
Сезон 21-22: 72 матча, 62 - в старте
Сезон 22-23: 59 матчей, 58 - в старте
Сезон 23-24: 31 матч, 21 - в старте.
Восьмого декабря ’23 года Робинсон получил тяжелую травму и выбыл до конца марта, его место в старте закрепилось за Хартенштайном и никто и близко не стал рушить систему. Более того, в десяти последних матчах регулярки Робинсон набирал форму к плей-офф, где в первом матче серии с "Пэйсерс" снова вылетел на 6-8 недель.
Вывод. Когда Робинсон был доступен, он был стартовым центровым команды. Вплоть до конца прошлого сезона. Это было и при Ноэле в 20-21 и 21-22, при первом сезоне в команде Хартенштайна (22-23) и в 21 матчах на старте сезона 23-24. По объективным причинам он не мог быть стартовым в конце сезона и в плей-офф.
По ряду объективных причин он не сможет быть стартовым центровым "Никс" далее, а, вероятно, станет стартовым центровым какой-то другой команды.
На самом деле они бы с ним и мудохахлись дальше, если бы не прогресс (сполна воспользовался шансом) Хартенштайна.
Обменивать Рэндла ради самого факта обмена нет смысла. Обменивать есть смысл тогда, когда это разумно.
Тех, кто способен зайти на место Рэндла и улучшить игру "Никс" соизмеримо отданным активам нет на рынке обменов. А те, кого теоретически сватают в "Никс", не улучшат "Никс" настолько, чтобы расставаться с активами и самим Рэндлом.
И да, лучше смотреть не на ПО, а лучше смотреть на "Никс" в январе, когда потенциальная стартовая пятёрка на следующий сезон была относительно здорова: Брансон-ДиВинченцо-Ануноби-Рэндл-Хартенштайн. Данная пятёрка сыграла суммарно 180 минут, имея рейтинг в атаке 126.6 и в защите 110.