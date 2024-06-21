«Нью-Йорк» связывается с клубами по поводу обмена Митчелла Робинсона

Теги травмы возможные переходы Нью-Йорк НБА Айзейя Хартенштайн Митчелл Робинсон Баскетбол

«Нью-Йорк» может расстаться с Митчеллом Робинсоном.

26-летний центровой восстанавливается после второй за сезон операции на левом голеностопе. Робинсон провел 31 матч в регулярном чемпионате, набирая 5,6 очка и 8,5 подбора в среднем.

Активная деятельность по поиску сделки по баскетболисту может свидетельствовать об успешном ходе переговоров с Айзейей Хартенштайном, который провел 13 матчей плей-офф в роли стартового центрового команды.

Хартенштайн набирал 8,5 очка, 7,8 подбора и 3,5 передачи в этом розыгрыше плей-офф.

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8 комментариев
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
где же искперты спорца, которые, страстно минусуя, доказывали мне, что НА САМАМ ДЕЛЕ РОБИНСАН - основной центр Никс?
С приходом Тибодо, Робинсон был основным центровым команды, когда был здоров, что было не всегда часто.

Сезон 20-21: 31 матч за сезон, 29 - в старте
Сезон 21-22: 72 матча, 62 - в старте
Сезон 22-23: 59 матчей, 58 - в старте
Сезон 23-24: 31 матч, 21 - в старте.

Восьмого декабря ’23 года Робинсон получил тяжелую травму и выбыл до конца марта, его место в старте закрепилось за Хартенштайном и никто и близко не стал рушить систему. Более того, в десяти последних матчах регулярки Робинсон набирал форму к плей-офф, где в первом матче серии с "Пэйсерс" снова вылетел на 6-8 недель.

Вывод. Когда Робинсон был доступен, он был стартовым центровым команды. Вплоть до конца прошлого сезона. Это было и при Ноэле в 20-21 и 21-22, при первом сезоне в команде Хартенштайна (22-23) и в 21 матчах на старте сезона 23-24. По объективным причинам он не мог быть стартовым в конце сезона и в плей-офф.

По ряду объективных причин он не сможет быть стартовым центровым "Никс" далее, а, вероятно, станет стартовым центровым какой-то другой команды.
+5
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+5
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
где же искперты спорца, которые, страстно минусуя, доказывали мне, что НА САМАМ ДЕЛЕ РОБИНСАН - основной центр Никс?
На самом деле в прошлом сезоне в 31 сыгранном матче Робинсон вышел в старте 21 раз. Это разве не значит, что пока он был не травмирован он был основным?
+3
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+3
Ответ стоун
абсолютно ожидаемо, уже точно поняли, что он стекло
"Всего лишь" 6 сезонов с 30-60 играми в год и ВНЕЗАПНО они поняли :)
На самом деле они бы с ним и мудохахлись дальше, если бы не прогресс (сполна воспользовался шансом) Хартенштайна.
+2
0
+2
абсолютно ожидаемо, уже точно поняли, что он стекло
+1
0
+1
это который в раздевалке пердит
+1
0
+1
Ответ AllanHouston
С приходом Тибодо, Робинсон был основным центровым команды, когда был здоров, что было не всегда часто. Сезон 20-21: 31 матч за сезон, 29 - в старте Сезон 21-22: 72 матча, 62 - в старте Сезон 22-23: 59 матчей, 58 - в старте Сезон 23-24: 31 матч, 21 - в старте. Восьмого декабря ’23 года Робинсон получил тяжелую травму и выбыл до конца марта, его место в старте закрепилось за Хартенштайном и никто и близко не стал рушить систему. Более того, в десяти последних матчах регулярки Робинсон набирал форму к плей-офф, где в первом матче серии с "Пэйсерс" снова вылетел на 6-8 недель. Вывод. Когда Робинсон был доступен, он был стартовым центровым команды. Вплоть до конца прошлого сезона. Это было и при Ноэле в 20-21 и 21-22, при первом сезоне в команде Хартенштайна (22-23) и в 21 матчах на старте сезона 23-24. По объективным причинам он не мог быть стартовым в конце сезона и в плей-офф. По ряду объективных причин он не сможет быть стартовым центровым "Никс" далее, а, вероятно, станет стартовым центровым какой-то другой команды.
как думаешь Рэндла будут трейдить? глядя на ПО кажется он будет 5 колесом в следующем сезоне
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Ответ pawell
как думаешь Рэндла будут трейдить? глядя на ПО кажется он будет 5 колесом в следующем сезоне
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное (с)

Обменивать Рэндла ради самого факта обмена нет смысла. Обменивать есть смысл тогда, когда это разумно.

Тех, кто способен зайти на место Рэндла и улучшить игру "Никс" соизмеримо отданным активам нет на рынке обменов. А те, кого теоретически сватают в "Никс", не улучшат "Никс" настолько, чтобы расставаться с активами и самим Рэндлом.

И да, лучше смотреть не на ПО, а лучше смотреть на "Никс" в январе, когда потенциальная стартовая пятёрка на следующий сезон была относительно здорова: Брансон-ДиВинченцо-Ануноби-Рэндл-Хартенштайн. Данная пятёрка сыграла суммарно 180 минут, имея рейтинг в атаке 126.6 и в защите 110.
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