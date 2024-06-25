«Юта», «Хьюстон» и «Нью-Йорк» проявляют интерес к Микэлу Бриджесу

Теги возможные переходы Хьюстон Бруклин Нью-Йорк НБА Юта Микэл Бриджес Баскетбол

Микэл Бриджес интересен трем клубам НБА.

Как информирует Yahoo! Sports, легкий форвард «Бруклина» находится в сфере интересов «Юты», «Хьюстона» и «Нью-Йорка».

Бриджес называется одной из главных целей «Джаз» в межсезонье-2024. «Рокетс» обладают 3-м м пиком на драфте-2024, за «Никс» играют сразу три бывших одноклубника Микэла по университету Вилланова.

Контракт Бриджеса заканчивается после сезона-25/26. Форвард набирал 19,6 очка, 4,5 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч в завершившемся регулярном чемпионате.

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