«Юта», «Хьюстон» и «Нью-Йорк» проявляют интерес к Микэлу Бриджесу

Микэл Бриджес интересен трем клубам НБА.

Как информирует Yahoo! Sports, легкий форвард « » находится в сфере интересов «Юты», « » и « ».

Бриджес называется одной из главных целей «Джаз» в межсезонье-2024. «Рокетс» обладают 3-м м пиком на драфте-2024, за «Никс» играют сразу три бывших одноклубника по университету Вилланова.

Контракт Бриджеса заканчивается после сезона-25/26. Форвард набирал 19,6 очка, 4,5 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч в завершившемся регулярном чемпионате.