«Юта», «Хьюстон» и «Нью-Йорк» проявляют интерес к Микэлу Бриджесу
Микэл Бриджес интересен трем клубам НБА.
Как информирует Yahoo! Sports, легкий форвард «Бруклина» находится в сфере интересов «Юты», «Хьюстона» и «Нью-Йорка».
Бриджес называется одной из главных целей «Джаз» в межсезонье-2024. «Рокетс» обладают 3-м м пиком на драфте-2024, за «Никс» играют сразу три бывших одноклубника Микэла по университету Вилланова.
Контракт Бриджеса заканчивается после сезона-25/26. Форвард набирал 19,6 очка, 4,5 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч в завершившемся регулярном чемпионате.