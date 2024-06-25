«Лейкерс» собираются предложить Леброну Джеймсу 3-летний контракт на 162 млн долларов

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

«Лейкерс» намерены сохранить в команде Леброна Джеймса.

Клуб готов предложить 39-летнему форварду максимальный трехлетний контракт на 162 миллиона долларов.

Если стороны заключат соглашение, Джеймс за свой 22-й сезон в лиге заработает 50 млн (на 5% больше, чем за прошлый сезон), за 23-й – 54 млн (повышение на 8%), за 24-й – 58 млн (повышение на 8%).

Во время сезона-2026/27 Джеймсу исполнится 42 года.

В контракте Джеймса есть опция на сезон-24/25 (51,4 миллиона долларов), дедлайн на принятие решения – 29 июня. Ожидается, что 4-кратный MVP НБА откажется от продления текущего соглашения.

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12 комментариев
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обыденный зритель всегда задаётся вопросом: "ну почему не ужаться ради еще одной звезды или норм ролевиков?"
но ведь макс. - это в первую очередь про престиж и уважение. представьте в 42 года получать максималку? это ж п*** просто какой-то
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До конца десятилетия гайки могут быть Денвер, Миннесота, Окла, Сперс и много кто еще. А Лейкерс так и будут обхаживать ЛеКороля, постепенно дойдя в выборе тренера до маскота франшизы
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До свидания платёжка, до свидания подписания. Здравствуйте, налог 300 лямов. Плей-ин? Снова здравствуйте. 48 на два года ещё по божески было)
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Деньги есть , ума не надо
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Всё просто. Лейкерс перестроили модель клуба с игровой - на маркетинговую. Живая Легенда приносит прибыль, майки продаются, стадион заполнен, слот трансляций подходящий. Не понятно, только, зачем им Дэвис... чтобы лучше имитировать борьбу за гайки?
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Ответ Клименко
До конца десятилетия гайки могут быть Денвер, Миннесота, Окла, Сперс и много кто еще. А Лейкерс так и будут обхаживать ЛеКороля, постепенно дойдя в выборе тренера до маскота франшизы
🤣🤣🤣
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Ну это безумие самое настоящее
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Зачем это брону надо ну не выиграет он гайку будет сдавать все больше
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Отпустите деда на пенсию!
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Я ж говорил Хеллу, что Леброн нанесет вред Лейкерс. Надеюсь пузырчатое чемпионство оправдает десятилетие посредственности
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Ответ vasfre
обыденный зритель всегда задаётся вопросом: "ну почему не ужаться ради еще одной звезды или норм ролевиков?" но ведь макс. - это в первую очередь про престиж и уважение. представьте в 42 года получать максималку? это ж п*** просто какой-то
да, только они так могут 2-3 года без ПО провести..
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