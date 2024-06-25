«Лейкерс» собираются предложить Леброну Джеймсу 3-летний контракт на 162 млн долларов
«Лейкерс» намерены сохранить в команде Леброна Джеймса.
Клуб готов предложить 39-летнему форварду максимальный трехлетний контракт на 162 миллиона долларов.
Если стороны заключат соглашение, Джеймс за свой 22-й сезон в лиге заработает 50 млн (на 5% больше, чем за прошлый сезон), за 23-й – 54 млн (повышение на 8%), за 24-й – 58 млн (повышение на 8%).
Во время сезона-2026/27 Джеймсу исполнится 42 года.
В контракте Джеймса есть опция на сезон-24/25 (51,4 миллиона долларов), дедлайн на принятие решения – 29 июня. Ожидается, что 4-кратный MVP НБА откажется от продления текущего соглашения.
но ведь макс. - это в первую очередь про престиж и уважение. представьте в 42 года получать максималку? это ж п*** просто какой-то