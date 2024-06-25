Леброн Джеймс и Энтони Дэвис хотят, чтобы «Лейкерс» приобрели еще одну звезду

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис требуют от руководства «Лейкерс» еще одной звезды.

Лидеры «Лейкерс» и хотят, чтобы клуб «пошел ва-банк» и приобрел еще одного первоклассного игрока, сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик.

Согласно источникам, «Лейкерс» проявляют интерес к форварду «Портленда» Джерами Гранту и центровому «Нового Орлеана» Йонасу Валанчюнасу.

Вчера «Лейкерс» официально объявили о назначении Джей Джей Редика главным тренером команды.