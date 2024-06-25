Леброн Джеймс и Энтони Дэвис хотят, чтобы «Лейкерс» приобрели еще одну звезду

Теги Леброн Джеймс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис требуют от руководства «Лейкерс» еще одной звезды.

Лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис хотят, чтобы клуб «пошел ва-банк» и приобрел еще одного первоклассного игрока, сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик.

Согласно источникам, «Лейкерс» проявляют интерес к форварду «Портленда» Джерами Гранту и центровому «Нового Орлеана» Йонасу Валанчюнасу.

Вчера «Лейкерс» официально объявили о назначении Джей Джей Редика главным тренером команды.

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13 комментариев
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Валанчюнас и Грант прям первоклассные игроки. Можно еще за Иорданио Пула и Беню Симмонса побороться
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А почему звезду в единственном числе? Давайте 2 хотя бы. И будете вчетвером 82 игры в регулярке бегать. Ну как вчетвером, 2 живых будет и ладно.
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Чикаго, в срочном порядке, отправило ещё одно предложение с переспективным слэм-данкером.
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Вроде столько лет мужикам, считай уже "прошли баскетбол", а всё ещё думают что "звёзды" залог успеха.
Вон Милуоки выменял себе СУПЕРзвезду даже. и чё, где, когда они выстрелили ?
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Это будет Бронни)
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Вы мне ребята максималку давайте в 39 лет, и еще звезду на сдачу, который будет играть за миску супа ))) забавный Леброн конечно
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Джордж ?)
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Тоби Харриса туда
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Ну что, Леброн, зови «черного принца», как ты его называл, из Бруклина.
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3 звезда означает отсутствие скамейки, несбалансированный старт и всем руководит тренер без опыта работы. Казалось бы, что может пойти не так?
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Джимбо ?
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