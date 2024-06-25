«Лейкерс» нацелены на сохранение Леброна Джеймса. Клуб предложит ему максимальный контракт на 3 года

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

«Лейкерс» полны решимости сохранить в команде Леброна Джеймса.

Как сообщает ESPN, калифорнийский клуб предложит 39-летнему форварду максимальный контракт на 3 сезона.

В контракте Джеймса есть опция на сезон-24/25 (51,4 миллиона долларов), дедлайн на принятие решения – 29 июня. Ожидается, что 4-кратный MVP НБА откажется от продления текущего соглашения.

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11 комментариев
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Ответ umahanov87
Решили добить Лейкерс. После такого останется завершить выступление команды в НБА и заявиться в какую-нибудь Медиа Лигу
Наоборот. Лейкерс сейчас снимают все сливки, что были взбиты ЛеБроном в Кливленде и Майями - рекорды долголетия и статистических показателей остаются в ЛАЛ. Огромная касса сюда же.
А борьба за чемпионские титулы это решение со многими неизвестными и/или спортивная рулетка без гарантии результата
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Дед походу вообще все рекорды спортивного долголетия побьет
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Что через 3 года будет с командой, будет интересно посмотреть.
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Решили добить Лейкерс. После такого останется завершить выступление команды в НБА и заявиться в какую-нибудь Медиа Лигу
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Ответ Asanov
Не похоже, все это на желание побеждать. Может звучит это по дилетантски, но в его случае можно уже небежать за деньгами(макс контракт), а подписаться на ветеранский минимум, чтобы помочь клубу усилить состав. Тогда это похоже на попытку бороться за чемпионство...
ну реально, какой ветеранский контракт топ-2 челу в истории. это невозможно ни с какой точки зрения. одно его присутствие генерит доход клубу, несопоставимый ни с чем. Определенно для Леброна чемпионство не является мечтой, ибо он уже там был неоднократно. Его, возможно, больше беспокоит будущее за пределами площадки, а ближайшие годы - подготовка к ней. Да и у лал достаточно перстней, уйдет Леброн - задумаются над новой реальностью
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Ответ Asanov
Не похоже, все это на желание побеждать. Может звучит это по дилетантски, но в его случае можно уже небежать за деньгами(макс контракт), а подписаться на ветеранский минимум, чтобы помочь клубу усилить состав. Тогда это похоже на попытку бороться за чемпионство...
Ну-ну, посмотрел бы я на того наивного чудака, кто отказался бы от 50кк+. А это, между прочим, 0.5% от стоимости клуба в НБА, которым Леба очень хотел владеть
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Шанс для Пеликанов, надо быстрее разгребать ситуацию с Ингрэмом.
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Ответ ST-L
ну реально, какой ветеранский контракт топ-2 челу в истории. это невозможно ни с какой точки зрения. одно его присутствие генерит доход клубу, несопоставимый ни с чем. Определенно для Леброна чемпионство не является мечтой, ибо он уже там был неоднократно. Его, возможно, больше беспокоит будущее за пределами площадки, а ближайшие годы - подготовка к ней. Да и у лал достаточно перстней, уйдет Леброн - задумаются над новой реальностью
Такая точка зрения распространённая, но только тогда не надо рассказывать о борьбе за чемпионство.
Без усиления состава достичь результата не получится.
П.С. ну и обратная сторона медали - одной только игрой в Лейкер Леброн генерирует очень большой поток рекламных контрактов. Можно и так посмотреть на эту ситуацию))
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Ответ kondratiy
Ну-ну, посмотрел бы я на того наивного чудака, кто отказался бы от 50кк+. А это, между прочим, 0.5% от стоимости клуба в НБА, которым Леба очень хотел владеть
От 160, он же скорее всего на 3 года подпишется
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Ответ kondratiy
Ну-ну, посмотрел бы я на того наивного чудака, кто отказался бы от 50кк+. А это, между прочим, 0.5% от стоимости клуба в НБА, которым Леба очень хотел владеть
Так его ветеранский минимум, это же не 500т €, к значительно больше. И как я понимаю, что это рекордный контракт( надо загуглить сколько)
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