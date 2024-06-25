«Лейкерс» нацелены на сохранение Леброна Джеймса. Клуб предложит ему максимальный контракт на 3 года
«Лейкерс» полны решимости сохранить в команде Леброна Джеймса.
Как сообщает ESPN, калифорнийский клуб предложит 39-летнему форварду максимальный контракт на 3 сезона.
В контракте Джеймса есть опция на сезон-24/25 (51,4 миллиона долларов), дедлайн на принятие решения – 29 июня. Ожидается, что 4-кратный MVP НБА откажется от продления текущего соглашения.
А борьба за чемпионские титулы это решение со многими неизвестными и/или спортивная рулетка без гарантии результата
Без усиления состава достичь результата не получится.
П.С. ну и обратная сторона медали - одной только игрой в Лейкер Леброн генерирует очень большой поток рекламных контрактов. Можно и так посмотреть на эту ситуацию))