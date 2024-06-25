«Лейкерс» нацелены на сохранение Леброна Джеймса. Клуб предложит ему максимальный контракт на 3 года

«Лейкерс» полны решимости сохранить в команде Леброна Джеймса.

Как сообщает ESPN, калифорнийский клуб предложит 39-летнему форварду максимальный контракт на 3 сезона.

В контракте есть опция на сезон-24/25 (51,4 миллиона долларов), дедлайн на принятие решения – 29 июня. Ожидается, что 4-кратный MVP откажется от продления текущего соглашения.