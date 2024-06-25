Джей Джей Редик: «На данный момент я закончил с производством контента. Подкаста не будет. Надеюсь, еще очень долго»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Джей Джей Редик выступил перед журналистами после назначения в «Лейкерс».

«После прохождения собеседования на должность в «Торонто» в прошлом году понял, что хочу стать главным тренером в НБА. Поэтому по ходу сезона провел много времени, общаясь с тренерами и генеральными менеджерами, стараясь почерпнуть идеи... Я просто почувствовал, что это именно то, чем я должен заниматься», – заявил новый главный тренер «озерников».

Совместный подкаст Редика с лидером «Лейкерс» Джеймсом Джеймсом, который дебютировал в конце марта, будет закрыт.

«На данный момент я закончил с производством контента. Подкаста не будет. Надеюсь, еще очень долго», – сказал Редик.

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3 комментария
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Поглядим через год:)
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Это он опрометчиво заявил, что закончил с производством контента, просто вместо подкаста будет реалити-шоу
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