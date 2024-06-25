Джеймс Уорти: «Селтикс» не торопились и делали все правильно, пока «Лейкерс» всех обменивали, ничего за это не получая»
Джеймс Уорти раскритиковал «Лейкерс».
Легендарный игрок калифорнийской команды привел в пример чемпионов сезона-23/24 «Селтикс» и сравнил, как работали в последние годы «озерники» и бостонский клуб.
Уорти сказал о «проблеме», под которой предположительно подразумевает деятельность генменеджера Роба Пелинки или лидера команды Леброна Джеймса.
«Они («Селтикс») делали все правильно. Они не торопились. Они ждали, пока мы обменивали Ингрэма и Рэндла… ушел Колдуэлл-Поуп, братишка из «Сакраменто», Малик Монк – ушел… Мы ничего за это не получили. Расселл Уэстбрук ушел. По следу чернил можно выявить проблему», – считает Уорти.
3-кратный чемпион НБА также считает, что вокруг 19-летнего Бронни Джеймса намеренно создается шумиха, чтобы оправдать его переход в «Лейкерс».
«Кажется, это лучший молодой игрок из всех прямо сейчас, Бронни. Так я скажу», – отметил Уорти.