Джеймс Уорти: «Селтикс» не торопились и делали все правильно, пока «Лейкерс» всех обменивали, ничего за это не получая»

Джеймс Уорти раскритиковал «Лейкерс».

Легендарный игрок калифорнийской команды привел в пример чемпионов сезона-23/24 «Селтикс» и сравнил, как работали в последние годы «озерники» и бостонский клуб.

Уорти сказал о «проблеме», под которой предположительно подразумевает деятельность генменеджера или лидера команды .

«Они («Селтикс») делали все правильно. Они не торопились. Они ждали, пока мы обменивали Ингрэма и Рэндла… ушел Колдуэлл-Поуп, братишка из «Сакраменто», Малик Монк – ушел… Мы ничего за это не получили. Расселл Уэстбрук ушел. По следу чернил можно выявить проблему», – считает Уорти.

3-кратный чемпион также считает, что вокруг 19-летнего намеренно создается шумиха, чтобы оправдать его переход в « ».

«Кажется, это лучший молодой игрок из всех прямо сейчас, Бронни. Так я скажу», – отметил Уорти.