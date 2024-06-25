Джеймс Уорти: «Селтикс» не торопились и делали все правильно, пока «Лейкерс» всех обменивали, ничего за это не получая»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА Джеймс Уорти Роб Пелинка Бронни Джеймс Баскетбол

Джеймс Уорти раскритиковал «Лейкерс».

Легендарный игрок калифорнийской команды привел в пример чемпионов сезона-23/24 «Селтикс» и сравнил, как работали в последние годы «озерники» и бостонский клуб.

Уорти сказал о «проблеме», под которой предположительно подразумевает деятельность генменеджера Роба Пелинки или лидера команды Леброна Джеймса.

«Они («Селтикс») делали все правильно. Они не торопились. Они ждали, пока мы обменивали Ингрэма и Рэндла… ушел Колдуэлл-Поуп, братишка из «Сакраменто», Малик Монк – ушел… Мы ничего за это не получили. Расселл Уэстбрук ушел. По следу чернил можно выявить проблему», – считает Уорти.

3-кратный чемпион НБА также считает, что вокруг 19-летнего Бронни Джеймса намеренно создается шумиха, чтобы оправдать его переход в «Лейкерс».

«Кажется, это лучший молодой игрок из всех прямо сейчас, Бронни. Так я скажу», – отметил Уорти.

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6 комментариев
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Ответ Сергей Пузанков
После обмена Ингрэма и Рэндла по титулам 1:1, но у Лейкерс ещё инсизон
Так смысл в том, что у Бостона потенциально контендер на годы вперед с молодыми звездами с большим опытом в плове, а у Лейкерс Бронни Джеймс и первый раунд
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После обмена Ингрэма и Рэндла по титулам 1:1, но у Лейкерс ещё инсизон
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Ответ Сергей Пузанков
После обмена Ингрэма и Рэндла по титулам 1:1, но у Лейкерс ещё инсизон
Да и до драфта обоих - 1:1, но у ЛАЛ инсизон опять таки 💪🏼
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Можно было оставить только последний абзац новости, суть текста бы не поменялась
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"По следу чернил можно выявить проблему" намек на ЛеХочуТретьюЗвезду ярче некуда))
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