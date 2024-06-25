Майк Данливи: «Уорриорз» хотят, чтобы Клэй Томпсон остался в команде. Переговоры будут эмоциональными»

Майк Данливи озвучил позицию «Голден Стэйт» по Клэю Томпсону.

По словам генерального менеджера «Уорриорз», у клуба особенное отношение к 34-летнему защитнику.

«Уорриорз» хотят, чтобы остался в команде.

Я всегда буду стремиться к тому, чтобы действовать разумно и рационально, но полностью убрать эмоции, когда речь идет о таком парне, как Клэй Томпсон, думаю, почти невозможно. Он так много значит для клуба.

Важно разобраться, что является правильным и что работает для клуба и игрока, а также определиться с его ролью. Необходимо учесть все эти факторы, и именно этим мы занимаемся... Вероятно, существуют разные степени этой ценности, но мне предстоит решить, какая сумма окажется оптимальной для нашей команды», – признался .

Ожидается, что проведший всю карьеру в «Уорриорз» Томпсон выйдет на рынок и рассмотрит все варианты продолжения карьеры перед принятием решения.