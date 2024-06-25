Майк Данливи: «Уорриорз» хотят, чтобы Клэй Томпсон остался в команде. Переговоры будут эмоциональными»
Майк Данливи озвучил позицию «Голден Стэйт» по Клэю Томпсону.
По словам генерального менеджера «Уорриорз», у клуба особенное отношение к 34-летнему защитнику.
«Уорриорз» хотят, чтобы Клэй Томпсон остался в команде.
Я всегда буду стремиться к тому, чтобы действовать разумно и рационально, но полностью убрать эмоции, когда речь идет о таком парне, как Клэй Томпсон, думаю, почти невозможно. Он так много значит для клуба.
Важно разобраться, что является правильным и что работает для клуба и игрока, а также определиться с его ролью. Необходимо учесть все эти факторы, и именно этим мы занимаемся... Вероятно, существуют разные степени этой ценности, но мне предстоит решить, какая сумма окажется оптимальной для нашей команды», – признался Данливи.
Ожидается, что проведший всю карьеру в «Уорриорз» Томпсон выйдет на рынок и рассмотрит все варианты продолжения карьеры перед принятием решения.
Ещё могу поверить в то, что Клэй двинулся бы в какую-то из команд ЛА (если бы они предложили), в первую очередь потому что это ЛА+ он там родился, отец играл. Но в то, что он, находясь в одной из лучших в плане географии и условий команд, где у него жилье, лодка и его любимый залив, поедет к черту на рога в условный Милуоки с Лилардом бокс по вечерам смотреть, я не верю. Не в 34 года.
Данливи: 45.
Клэй: 60.
Данливи: нет.
Клэй: тогда я уйду.
Данливи: спасибо, оптимально.