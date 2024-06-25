Майк Данливи: «Уорриорз» хотят, чтобы Клэй Томпсон остался в команде. Переговоры будут эмоциональными»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Майк Данливи озвучил позицию «Голден Стэйт» по Клэю Томпсону.

По словам генерального менеджера «Уорриорз», у клуба особенное отношение к 34-летнему защитнику.

«Уорриорз» хотят, чтобы Клэй Томпсон остался в команде.

Я всегда буду стремиться к тому, чтобы действовать разумно и рационально, но полностью убрать эмоции, когда речь идет о таком парне, как Клэй Томпсон, думаю, почти невозможно. Он так много значит для клуба.

Важно разобраться, что является правильным и что работает для клуба и игрока, а также определиться с его ролью. Необходимо учесть все эти факторы, и именно этим мы занимаемся... Вероятно, существуют разные степени этой ценности, но мне предстоит решить, какая сумма окажется оптимальной для нашей команды», – признался Данливи.

Ожидается, что проведший всю карьеру в «Уорриорз» Томпсон выйдет на рынок и рассмотрит все варианты продолжения карьеры перед принятием решения.

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4 комментария
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Я уверен, что и Клэй хочет, чтобы Клэй Томпсон остался в команде, и сейчас происходит банальное набивание цены засчет тех денег, которые в него кинут клубы.

Ещё могу поверить в то, что Клэй двинулся бы в какую-то из команд ЛА (если бы они предложили), в первую очередь потому что это ЛА+ он там родился, отец играл. Но в то, что он, находясь в одной из лучших в плане географии и условий команд, где у него жилье, лодка и его любимый залив, поедет к черту на рога в условный Милуоки с Лилардом бокс по вечерам смотреть, я не верю. Не в 34 года.
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А Клэю, кажется, всё равно где дальше играть, лишь бы вагон бабла подогнали, которого он уже не заслуживает. Очень неприятная и грустная ситуация для ГСВ. Династии конец, её не реанимировать если ваша вторая опция будет наваливать 0/10 и получать чуть ли не максимальный контракт.
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Клэй: 60 на 3.
Данливи: 45.
Клэй: 60.
Данливи: нет.
Клэй: тогда я уйду.
Данливи: спасибо, оптимально.
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