Журналист Бретт Сигел: «Что касается Пола Джорджа, очень внимательно следите за «Уорриорз», если Клэй Томпсон уйдет»

Теги возможные переходы Голден Стэйт Клипперс НБА Пол Джордж Клэй Томпсон Баскетбол

«Уорриорз» могут выменять Пола Джорджа, если потеряют Клэя Томпсона.

Об этом сообщает инсайдер и обозреватель Clutch Points Бретт Сигел.

«Ситуация Пола Джорджа с «Клипперс» очень интересная. Если «Клипперс» решат не платить Джорджу столько, сколько он хочет, Джорджа может попытаться заполучить команда не из Восточной конференции.

Что касается Джорджа, очень внимательно следите за «Уорриорз», если Клэй Томпсон уйдет», – пишет Сигел.

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8 комментариев
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Ответ гайка и болт
Махнут Пола на Пола?
Полы поменяют
+8
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+8
всяко Полужорж сегодня намного лучше Клэюшки. Слишком уж эротичное развитие событий для Голды.
+5
-2
+3
Ответ Jerry Rodrogha
Только если СЭТ на Уиггинса
Почему сэт? Он же собрался опцию брать, если на 4 года не договорится.
+1
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Платежка не резиновая, раз может прийти Пол (который Джордж), значит точно обменяют Пола (который Крис)
0
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0
Махнут Пола на Пола?
0
0
0
Только если СЭТ на Уиггинса
0
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0
Ооо, удачи!Давай давай!
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