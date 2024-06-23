Журналист Бретт Сигел: «Что касается Пола Джорджа, очень внимательно следите за «Уорриорз», если Клэй Томпсон уйдет»
«Уорриорз» могут выменять Пола Джорджа, если потеряют Клэя Томпсона.
Об этом сообщает инсайдер и обозреватель Clutch Points Бретт Сигел.
«Ситуация Пола Джорджа с «Клипперс» очень интересная. Если «Клипперс» решат не платить Джорджу столько, сколько он хочет, Джорджа может попытаться заполучить команда не из Восточной конференции.
Что касается Джорджа, очень внимательно следите за «Уорриорз», если Клэй Томпсон уйдет», – пишет Сигел.