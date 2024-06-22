Журналист Энтони Слэйтер: «Уход Клэя Томпсона из «Уорриорз» кажется более вероятным, чем когда-либо»

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Уход Клэя Томпсона из «Голден Стэйт» становится все более вероятным.

По словам журналиста The Athletic Энтони Слэйтера, «Уорриорз» до сих пор не предложили Томпсону новый контракт, и становится все более вероятным то, что защитник может покинуть команду на правах свободного агента.

«Переговоры фактически заморожены. Теперь, когда до открытия рынка свободных агентов осталось меньше 10 дней, уход Томпсона из единственного клуба, который он когда-либо знал, кажется более вероятным, чем когда-либо.

Даже если «Уорриорз» в конечном итоге обратятся к Томпсону с выгодным предложением, становится все более вероятным, что он решит уйти, несмотря ни на что, в поисках нового старта в другой обстановке, оторвавшись от разногласий, накопившихся за предыдущие пару сезонов», – пишет Слэйтер.

 

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2 комментария
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Так будет лучше для всех.
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Ответ Nadert@
Так будет лучше для всех.
Кроме команды, которая кинет в него деньгами.
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