Брайан Уиндхорст: «Пол Джордж может взять последний год по контракту и договориться об обмене к выходным»

Теги возможные переходы Чикаго Голден Стэйт Клипперс НБА Демар Дерозан Пол Джордж Клэй Томпсон Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст описал ближайшие перспективы Пола Джорджа.

«У Пола Джорджа три варианта действий. Он может переподписаться с «Клипперс», выйти на рынок свободных агентов или воспользоваться опцией на последний год по своему контракту и договориться об обмене. Команде, в которую он таким образом перейдет, не потребуется свободное место в платежной ведомости. Эта ситуация может разрешиться в ближайшие дни, к выходным. Его ситуация отличается от других целей на рынке, например Клэя Томпсона и Демара Дерозана. Все может определиться сразу после драфта», – заключил эксперт.

Форвард Пол Джордж и «Клипперс» не сумели заранее договориться о продлении контракта баскетболиста.

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