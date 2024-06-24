Брайан Уиндхорст: «Пол Джордж может взять последний год по контракту и договориться об обмене к выходным»

Брайан Уиндхорст описал ближайшие перспективы Пола Джорджа.

«У Пола Джорджа три варианта действий. Он может переподписаться с « », выйти на рынок свободных агентов или воспользоваться опцией на последний год по своему контракту и договориться об обмене. Команде, в которую он таким образом перейдет, не потребуется свободное место в платежной ведомости. Эта ситуация может разрешиться в ближайшие дни, к выходным. Его ситуация отличается от других целей на рынке, например и . Все может определиться сразу после драфта», – заключил эксперт.

Форвард Пол Джордж и «Клипперс» не сумели заранее договориться о продлении контракта баскетболиста.