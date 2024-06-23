Том Хаберстро о раздутой статистике Майкла Джордана: «За 6 просмотренных игр мы насчитали 16 лишних перехватов»

Теги Майкл Джордан Чикаго НБА Баскетбол

Том Хаберстро провел расследование титула «Мистера замка» Майкла Джордана.

В подтверждение статистических исследований журналист с коллегами нашли и отсмотрели 6 матчей из сезона 1987/88. В статистическом протоколе количество перехватов «Чикаго» превышало или совпадало с количеством потерь соперников. Потери включают в себя пробежки, фолы в атаке, плохие передачи и другие способы неудачного завершения владения.

«За 6 просмотренных игр Майкл Джордан, согласно отчету, сделал 28 перехватов. После сравнения наших заметок по изученным записям мы сошлись на цифре в 12 перехватов. Поразительная разница в 16 лишних защитных действий.

Одним из основных методов приписок стало присуждение перехвата после того, как Джордан выбивал мяч в сторону игрока соперника или за пределы площадки без перехода владения. Это не  является перехватом», – написал Хаберстро.

Майкл Джордан завоевал титул лучшему защищающемуся после публичных заявлений о погоне за наградой на волне беспрецедентных статистических показателей.

 

 

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43 комментария
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Ответ 23kid
леброн?
Карузо
+68
0
+68
Щас архивы спецслужб поднимут и окажется,что Джордан45 и Джордан23 разные люди
+41
-1
+40
Кто-то, хотя хорошо известно кто, начал дискредитацию величайшего игрока в истории .
+48
-15
+33
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
Чувак, если это сарказм, то угадывается с трудом… Прям по краюшку. Если же нет…
+28
-2
+26
скоро и до титулов доберутся... насчитают пару лишних.
клоуны)
+28
-9
+19
Ответ Максим Макеев
Одним из основных методов приписок стало присуждение перехвата после того, как Джордан выбивал мяч в сторону игрока соперника или за пределы площадки без перехода владения. Это не является перехватом», – написал Хаберстро. ни че се не перехват это defend the land😎
ну по сути не перехват же. перехват - это когда владение переходит от соперника тебе. если бы Майкл тапнул мяч, и он, отскочив от соперника, ушёл в аут, то да - перехват. а если он ушел от Майкла, тогда извиняйте, это не steal
+20
-2
+18
То есть начисляли только Джордану, когда это была лига Мэджика/Бёрда/Томаса?
+17
-1
+16
Одним из основных методов приписок стало присуждение перехвата после того, как Джордан выбивал мяч в сторону игрока соперника или за пределы площадки без перехода владения. Это не является перехватом», – написал Хаберстро.

ни че се не перехват
это defend the land😎
+24
-9
+15
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
ЛеЧок в прайме даже с топовыми партнерами за спиной умудрился в двух финалах жидко обкакаться
+23
-10
+13
Ну судя по коментариям, Дед виноват даже в том, что Джордану статку рисовали.

Нет слов.
+10
-1
+9
Ответ смехКавая
скоро и до титулов доберутся... насчитают пару лишних. клоуны)
"И, кстати, все те оргазмы, которые у нас с тобой были... так вот, я только делал вид, что это были оргазмы." (с) Топер, "Горячие головы"
+9
-1
+8
MJ под*асрал, конечно, Леброну с выходом фильма «Последний танец». Еще, зараза, придумал же так, что народ сидел на пандемии и посмотрели десятки миллионов.

Джеймс хочет и будет строить огромную бизнес-империю. Никто на вершине ему там не нужен. Пусть и виртуальной спортивной, а не корпоративной.

Американские традиции во всей красе;)
+15
-7
+8
Давайте лучше посчитаем пробежки Джеймса, сколько раз он руками и локтями отталкивал своих оппонентов. Так там парочку МВП можно вычеркнуть.
+21
-14
+7
Ответ simakovak
Ну блок же не обязательно должен вести к потере
блок - это всегда промазанный бросок с игры. Никак не потеря.
+7
0
+7
Ответ Андрей 13
Давайте лучше посчитаем пробежки Джеймса, сколько раз он руками и локтями отталкивал своих оппонентов. Так там парочку МВП можно вычеркнуть.
Причем тут Джеймс, если речь о Майкле? Откуда вы такие вылезли, он же ничего про его пробежки не говорил. Это его тиммейт и любимый ’друг’ Пиппен говорил
+6
0
+6
Ответ AlexNik1977
В подтверждение статистических исследований журналист с коллегами нашли и отсмотрели 6 матчей из сезона 1987/88. В статистическом протоколе количество перехватов «Чикаго» превышало или совпадало с количеством потерь соперников. Мы не знаем какие именно смотрел игры этот журналюшка. Я вот от нечего делать глянул баскетболреференс. Да, есть игры где сумма перехватов и блокшотов у Чикаго немного превышает количество потерь у соперника. Их очень немного, судя по всему. Но я также глянул в статистику Леброна и почти сразу нашел такую же игру . Леброн тогда наштамповал перехватов, А сумма перехватов и блокшотов (11+11) больше суммы потерь (17). Какой вывод можно сделать. MJ больше не не GOAT. Леброн тоже. Пойду с горя уйду в депрессию или запой.
Ну блок же не обязательно должен вести к потере
+6
-1
+5
Ну тогда считай только начинали внедрять всякие статистические данные, так что оплошность всегда была)
+4
-2
+2
Хйней занимается этот "журналист"
+2
-1
+1
Зашёл на баскет-референс,не поленился, просмотрел протоколы всех домашних 41 игр Чикаго сезона 87/88, журналист же этот возмущался, что Майклу именно в домашних играх стату рисовали. Лишь в одном из матчей, с Атлантой 15 января 88 года количество перехватов Чикаго равно количеству потерь гостевой команды по 10, во всех остальных у Чикаго перехватов меньше, чем гостевых потерь.
Этот чёрт людей за баранов держит?
+1
0
+1
Ответ кот 26
Кто-то, хотя хорошо известно кто, начал дискредитацию величайшего игрока в истории .
леброн?
+9
-8
+1
Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
Комментарий удален модератором
Нет, не вывезет . Потому что баскетбол это командная игра
+2
-1
+1
Ответ AlexNik1977
В подтверждение статистических исследований журналист с коллегами нашли и отсмотрели 6 матчей из сезона 1987/88. В статистическом протоколе количество перехватов «Чикаго» превышало или совпадало с количеством потерь соперников. Мы не знаем какие именно смотрел игры этот журналюшка. Я вот от нечего делать глянул баскетболреференс. Да, есть игры где сумма перехватов и блокшотов у Чикаго немного превышает количество потерь у соперника. Их очень немного, судя по всему. Но я также глянул в статистику Леброна и почти сразу нашел такую же игру . Леброн тогда наштамповал перехватов, А сумма перехватов и блокшотов (11+11) больше суммы потерь (17). Какой вывод можно сделать. MJ больше не не GOAT. Леброн тоже. Пойду с горя уйду в депрессию или запой.
Все потери это влияние Джордана? лол
+1
0
+1
Ответ Miknik
То есть начисляли только Джордану, когда это была лига Мэджика/Бёрда/Томаса?
Там про домашние игры речь, поэтому да
+1
0
+1
Ответ Xellos
Комментарий удален модератором
Спасибо, дружище. Мне очень ценно твое сбалансированное и аргументированное мнение
+1
0
+1
Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
Комментарий удален модератором
Так с этим никто и не спорит
0
0
0
Получается, что Джордану всю его карьеру рисовали статистику? И почему именно перехваты? Наверное потому, что там больше всего возникает спорных моментов. По цифрам хорошо просматривается, что первая половина карьеры там где скорость, выносливость, физическая мощь, показатели очень высокие. Даже лучше чем у Пэйтона. А в плане атаки и защиты по цифрам, разве что Джулиус Ирвинг может с ним сравнится. А вот вторая половина карьеры, здесь уже цифры начинают проседать. Потому что ушла та скорость, не было той выносливости чтобы играть с полной физ отдачей на две половины. И это логично. Если он в 38 лет играет 82 игры за сезон, делает 1.5 перехвата и набирает чуть больше 20 очков. То неужели в 25 лет он не смог бы сделать 2.5? Понятно же, что это в чистом виде заказуха.
+5
-5
0
Ответ Самый адовый Крикун
Зашёл на баскет-референс,не поленился, просмотрел протоколы всех домашних 41 игр Чикаго сезона 87/88, журналист же этот возмущался, что Майклу именно в домашних играх стату рисовали. Лишь в одном из матчей, с Атлантой 15 января 88 года количество перехватов Чикаго равно количеству потерь гостевой команды по 10, во всех остальных у Чикаго перехватов меньше, чем гостевых потерь. Этот чёрт людей за баранов держит?
Если кому заняться нечем в вскр. Тоже можете убедиться https://www.basketball-reference.com/teams/CHI/1988_games.html
0
0
0
Ответ Spit@ma
MJ под*асрал, конечно, Леброну с выходом фильма «Последний танец». Еще, зараза, придумал же так, что народ сидел на пандемии и посмотрели десятки миллионов. Джеймс хочет и будет строить огромную бизнес-империю. Никто на вершине ему там не нужен. Пусть и виртуальной спортивной, а не корпоративной. Американские традиции во всей красе;)
Комментарий удален модератором
Ответ Ray Allen for threeeeee
Там про домашние игры речь, поэтому да
У других не было домашних игр)? Вообще это обычная практика, в НХЛ в том числе. Истина будет слишком сложна для домохозяек.
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Ответ Alex19
"И, кстати, все те оргазмы, которые у нас с тобой были... так вот, я только делал вид, что это были оргазмы." (с) Топер, "Горячие головы"
Кхм, ну вообще-то это Дребин, Голый пистолет)
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