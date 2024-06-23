Том Хаберстро о раздутой статистике Майкла Джордана: «За 6 просмотренных игр мы насчитали 16 лишних перехватов»

Том Хаберстро провел расследование титула «Мистера замка» Майкла Джордана.

В подтверждение статистических исследований журналист с коллегами нашли и отсмотрели 6 матчей из сезона 1987/88. В статистическом протоколе количество перехватов « » превышало или совпадало с количеством потерь соперников. Потери включают в себя пробежки, фолы в атаке, плохие передачи и другие способы неудачного завершения владения.

«За 6 просмотренных игр Майкл Джордан, согласно отчету, сделал 28 перехватов. После сравнения наших заметок по изученным записям мы сошлись на цифре в 12 перехватов. Поразительная разница в 16 лишних защитных действий.

Одним из основных методов приписок стало присуждение перехвата после того, как Джордан выбивал мяч в сторону игрока соперника или за пределы площадки без перехода владения. Это не является перехватом», – написал Хаберстро.

завоевал титул лучшему защищающемуся после публичных заявлений о погоне за наградой на волне беспрецедентных статистических показателей.