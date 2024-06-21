Майкл Джордан продемонстрировал подозрительно большую разницу (182%) в количестве блок-шотов и перехватов в домашних и гостевых матчах в год, когда стал «Мистером замком» (1987/88)

Расследование поставило под вопрос титул «Мистера замка» Майкла Джордана.

В сезоне-1987/88 делал 4 перехвата и 2,1 блок-шота в домашних матчах. В гостевых встречах эти показатели падали до 2,1 перехвата и 1,2 блок-шота.

Совокупный показатель этих защитных действий по средним результатам домашних игр превышал гостевой на 82%, что является беспрецедентным в истории лиги для обладателей награды «Мистер замок».

Разница в перехватах в сезоне-1987/88

Разница по карьере Джордана

Разница в статистических показателях для домашних и гостевых матчей была одной из стабильных черт лиги периода до Адама Сильвера.

В 80-е годы домашние команды набирали, согласно статистическим протоколам, на 800 блок-шотов и 450 перехватов больше, чем гостевые. На данный момент различие в показателях свелось к незначительному (135 блок-шотов, 13 перехватов). Исправление ситуации связано, в первую очередь, с внедрением технологического контроля.

Подтасовку статистических сведений для звездных игроков домашних команд подтвердил занимавшийся этой деятельностью в 1990-е годы Алекс Ракер. Специалист рассказал, как их обучали считать показатели. Обучаемым показали клип и .

«Между их действиями не было причинно-следственной связи. Но общий консенсус был – это точно «результативная передача», – рассказал Ракер. Специалисту объяснили, что это была «передача», потому что это был Джон Стоктон.