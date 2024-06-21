Майкл Джордан продемонстрировал подозрительно большую разницу (182%) в количестве блок-шотов и перехватов в домашних и гостевых матчах в год, когда стал «Мистером замком» (1987/88)

Теги Майкл Джордан НБА Карл Мэлоун Джон Стоктон Баскетбол

Расследование поставило под вопрос титул «Мистера замка» Майкла Джордана.

В сезоне-1987/88 Майкл Джордан делал 4 перехвата и 2,1 блок-шота в домашних матчах. В гостевых встречах эти показатели падали до 2,1 перехвата и 1,2 блок-шота.

Совокупный показатель этих защитных действий по средним результатам домашних игр превышал гостевой на 82%, что является беспрецедентным в истории лиги для обладателей награды «Мистер замок».

Разница в перехватах в сезоне-1987/88

Разница по карьере Джордана

Разница в статистических показателях для домашних и гостевых матчей была одной из стабильных черт лиги периода до Адама Сильвера.

В 80-е годы домашние команды набирали, согласно статистическим протоколам, на 800 блок-шотов и 450 перехватов больше, чем гостевые. На данный момент различие в показателях свелось к незначительному (135 блок-шотов, 13 перехватов). Исправление ситуации связано, в первую очередь, с внедрением технологического контроля.

Подтасовку статистических сведений для звездных игроков домашних команд подтвердил занимавшийся этой деятельностью в 1990-е годы Алекс Ракер. Специалист рассказал, как их обучали считать показатели. Обучаемым показали клип Джона Стоктона и Карла Мэлоуна.

«Между их действиями не было причинно-следственной связи. Но общий консенсус был – это точно «результативная передача», – рассказал Ракер. Специалисту объяснили, что это была «передача», потому что это был Джон Стоктон.

 

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20 комментариев
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Ответ 113k
никто не мешает взять посмотреть игры и пересчитать по нынешним правилам.
Конечно, ведь все игры сезона-1987/88 сохранились. Каналы же в 1980-е хранили архивы, не записывали поверх пленки что-то новое. Да и вообще пользовались цифровой записью еще до ее внедрения. Сразу на сервер писали трансляцию. Это только глупым авторам Yahoo пришлось связываться с латвийским журналистом, чтобы найти хотя бы 6 полных матчей того Чикаго на видео.
+50
-6
+44
Интересно. Насколько я понимаю, с передачами сейчас наоборот, щедрее считают, в т.ч. то, что раньше за передачу могли и не засчитать.
+30
-1
+29
Ну лига тогда нуждалась в новом лице, и в новом бренде, чтоб поднять продажи, это очевидно, что были подтасовки, в эпоху когда не было соцсетей и интернета в таком виде как сейчас! Также как и лепили образ , утаивая казино, драки с партнерами, ссоры и прочее.
+32
-13
+19
Ответ quznez
Очень хочется посмотреть эту игру, где Майкл за 27 минут 10 перехватов сделал. https://www.basketball-reference.com/boxscores/198801290CHI.html
Кстати, вот они 10 перехватов. Зверь.
https://youtu.be/Cq2KAZ_zK68?si=vIIGpiVI0g9RF0xj
+18
-3
+15
Ответ Роман Сприкут
Конечно, ведь все игры сезона-1987/88 сохранились. Каналы же в 1980-е хранили архивы, не записывали поверх пленки что-то новое. Да и вообще пользовались цифровой записью еще до ее внедрения. Сразу на сервер писали трансляцию. Это только глупым авторам Yahoo пришлось связываться с латвийским журналистом, чтобы найти хотя бы 6 полных матчей того Чикаго на видео.
а на рутракере эти глупые авторы Яху не смотрели ? там аж 10 матчей Чикаго того сезона можно было скачать
+13
0
+13
Ответ Stan WarHammer
Стоктон, несомненно, великий мастер, но его рекорд по передачам реально чуток подкручен.
Учитывая, как сейчас считают передачи, не и так страшно
+12
-1
+11
Ответ Мурзин Ринат
Ну лига тогда нуждалась в новом лице, и в новом бренде, чтоб поднять продажи, это очевидно, что были подтасовки, в эпоху когда не было соцсетей и интернета в таком виде как сейчас! Также как и лепили образ , утаивая казино, драки с партнерами, ссоры и прочее.
толи дело сейчас в эпоху соцсетей и интернета невероятно представить чтобы лига например легализовала 3 шага, а некоторым персонажам 4 и 5 шагов не свистела. И совершенно трудно представить, в мире соцсетей то, что на глазах всего мира кому то +500 штрафников 2 сезона подряд будут оформлять, а ролевеки в плане судейской лояльности будут как суперзвезды. да нет бред какой, в мире интернета такое просто невозможно! И продажи здесь совершенно не причем )
+20
-11
+9
Стоктон, несомненно, великий мастер, но его рекорд по передачам реально чуток подкручен.
+8
-4
+4
Ответ фкт92
Может всё-таки Стёрна, а не Сильвера))
Там же написано "до", так что все верно.
+3
0
+3
никто не мешает взять посмотреть игры и пересчитать по нынешним правилам.
+10
-8
+2
Может всё-таки Стёрна, а не Сильвера))
+3
-2
+1
Это характерно для Бога..
+1
0
+1
Ответ seagal
а на рутракере эти глупые авторы Яху не смотрели ? там аж 10 матчей Чикаго того сезона можно было скачать
лол
+1
0
+1
Отдайте дипой 1987/88 Леброну за 2012/13!
+12
-12
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