«Смотри, Эм Джей, мы заботимся о тебе». Скотти Пиппен рассказал в книге, что секретарь подделывал статистику в пользу Майкла Джордана

Пиппен подтвердил, что секретарь подделывал статистику в пользу Джордана.

На днях журналист Yahoo! Sports Том Хаберстро опубликовал статью, в которой он поставил под сомнение награду «Лучший защитник года» в сезоне-1987/88.

Согласно расследованию, совокупный показатель защитных действий Джордана по средним результатам домашних игр превышал гостевой на 82%, что является беспрецедентным в истории лиги для обладателей награды «Мистер замок».

Постоянный партнер Джордана по команде в своей книге «Неудержимый» («Unguarded») подтвердил, что секретарь в 90-х годах подделывал статистику в пользу Джордана.

«Скажем, я отразил мяч, и тот попал к Майклу Джордану. Мне должны записать перехват, верно? Нет. Чаще всего перехват попадал в его колонку в статистическом отчете, и я ничего не мог с этим поделать.

Как-то раз в раздевалку зашел секретарь, чтобы передать протокол матча Филу Джексону. Я не мог поверить тому, как он посмотрел на Майкла: «Смотри, Эм Джей, мы заботимся о тебе». – пишет Пиппен.