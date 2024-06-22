«Смотри, Эм Джей, мы заботимся о тебе». Скотти Пиппен рассказал в книге, что секретарь подделывал статистику в пользу Майкла Джордана

Теги Майкл Джордан Чикаго НБА Скотти Пиппен Баскетбол

Пиппен подтвердил, что секретарь подделывал статистику в пользу Джордана.

На днях журналист Yahoo! Sports Том Хаберстро опубликовал статью, в которой он поставил под сомнение награду «Лучший защитник года» Майкла Джордана в сезоне-1987/88.

Согласно расследованию, совокупный показатель защитных действий Джордана по средним результатам домашних игр превышал гостевой на 82%, что является беспрецедентным в истории лиги для обладателей награды «Мистер замок».

Постоянный партнер Джордана по команде Скотти Пиппен в своей книге «Неудержимый» («Unguarded») подтвердил, что секретарь в 90-х годах подделывал статистику в пользу Джордана.

«Скажем, я отразил мяч, и тот попал к Майклу Джордану. Мне должны записать перехват, верно? Нет. Чаще всего перехват попадал в его колонку в статистическом отчете, и я ничего не мог с этим поделать.

Как-то раз в раздевалку зашел секретарь, чтобы передать протокол матча Филу Джексону. Я не мог поверить тому, как он посмотрел на Майкла: «Смотри, Эм Джей, мы заботимся о тебе». – пишет Пиппен.

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12 комментариев
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ЛеИсследование
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Есть стойкое ощущение , что Скотти уже с ума сходит от обид. Грант, при более забытом наследии, почему то не стал нытиком. А вот его вклад, действительно, как будто не заметили толком
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качают лодку товарищи)
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Когда уже Пип успокоится?Давай расскажи всем , что Майкл курил не сигары , а допинг ! Какой -то великовозрасный , вечно обиженный засранец !!!
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Разговор о нарисованой статистике Майкла после комментариев Пиппена становится неактуальным. Спасибо Скотти, что гробит свою репутацию и наследие своим странным и чрезмерным поведением в СМИ
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Полишинельные секреты кухни народов Северной Америки. Теперь расскажите поподробнее, что творили со статистикой Гретцки.
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Подождите-ка, Пиппен выпустил новую книгу? Или Геннадий наконец дочитал прошлую книгу до седьмой главы?
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Мы верим человеку, который обвинил Фила Джексона в расизме.
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Ябеда!
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А в ответ сын Мджея переспал с экс женой Пиппена
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Ну и скот этот Скотт.
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