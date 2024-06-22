Джош Гидди попрощался с «Тандер»: «Никакие слова не могут передать, как много значат для меня город и организация»

Теги Чикаго НБА Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Джош Гидди попрощался с «Тандер» и Оклахомой.

Плеймейкер обменян в «Чикаго» на Алекса Карузо.

«Оклахома... спасибо за все. Спасибо городу за то, что тепло принял меня с самого первого дня. Спасибо мистеру Беннетту, Сэму и Марку за то, что позволили сбыться моей мечте стать игроком НБА, я всегда буду признателен за это. Спасибо моим братьям, с которыми мы вместе выходили на площадку на протяжении трех лет. Лучший коллектив, который я только мог представить. Вы оставались со мной во время самых головокружительных взлетов и в самые непростые времена. Вы, ребята, знаете настоящего меня.

Я навечно в долгу перед Оклахомой, никакие слова не могут передать, как много значат для меня город и организация», – написал австралийский разыгрывающий.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Достойно, молодец.
А все эти базары про "связь" с несовершеннолетней...
Когда мне было 20, у меня была девочка 16 лет, к примеру. Ну, так сложилось...В его случае ему просто возраст не сообщили и всё было строго по согласию...
+9
-1
+8
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий