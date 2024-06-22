Джош Гидди попрощался с «Тандер»: «Никакие слова не могут передать, как много значат для меня город и организация»

Джош Гидди попрощался с «Тандер» и Оклахомой.

Плеймейкер обменян в « » на Алекса Карузо.

«Оклахома... спасибо за все. Спасибо городу за то, что тепло принял меня с самого первого дня. Спасибо мистеру Беннетту, Сэму и Марку за то, что позволили сбыться моей мечте стать игроком , я всегда буду признателен за это. Спасибо моим братьям, с которыми мы вместе выходили на площадку на протяжении трех лет. Лучший коллектив, который я только мог представить. Вы оставались со мной во время самых головокружительных взлетов и в самые непростые времена. Вы, ребята, знаете настоящего меня.

Я навечно в долгу перед Оклахомой, никакие слова не могут передать, как много значат для меня город и организация», – написал австралийский разыгрывающий.