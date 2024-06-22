Джош Гидди попрощался с «Тандер»: «Никакие слова не могут передать, как много значат для меня город и организация»
Джош Гидди попрощался с «Тандер» и Оклахомой.
Плеймейкер обменян в «Чикаго» на Алекса Карузо.
«Оклахома... спасибо за все. Спасибо городу за то, что тепло принял меня с самого первого дня. Спасибо мистеру Беннетту, Сэму и Марку за то, что позволили сбыться моей мечте стать игроком НБА, я всегда буду признателен за это. Спасибо моим братьям, с которыми мы вместе выходили на площадку на протяжении трех лет. Лучший коллектив, который я только мог представить. Вы оставались со мной во время самых головокружительных взлетов и в самые непростые времена. Вы, ребята, знаете настоящего меня.
Я навечно в долгу перед Оклахомой, никакие слова не могут передать, как много значат для меня город и организация», – написал австралийский разыгрывающий.
А все эти базары про "связь" с несовершеннолетней...
Когда мне было 20, у меня была девочка 16 лет, к примеру. Ну, так сложилось...В его случае ему просто возраст не сообщили и всё было строго по согласию...