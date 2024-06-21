«Чикаго» запрашивал до четырех драфт-пиков первого раунда за Алекса Карузо в прошедшие полтора года

Теги переходы Чикаго Оклахома-Сити Зак Лавин Алекс Карузо Джош Гидди Баскетбол

«Буллз» требовали 4 драфт-пика первого раунда за Алекса Карузо.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Чикаго» в первую очередь интересовался незащищенными драфт-пиками в переговорах с потенциальными партнерами по трансферу. 

«Буллз» отказывались обсуждать включение Карузо в сделки по защитнику Заку Лавину.

Защитник будет обменян в «Оклахому» на разыгрывающего Джоша Гидди без дополнительной компенсации.

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3 комментария
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За Гидди и двор стреляю в упор
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Почему не пять?
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Ну это уже клиника.
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