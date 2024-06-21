«Чикаго» запрашивал до четырех драфт-пиков первого раунда за Алекса Карузо в прошедшие полтора года
«Буллз» требовали 4 драфт-пика первого раунда за Алекса Карузо.
По информации инсайдера Джейка Фишера, «Чикаго» в первую очередь интересовался незащищенными драфт-пиками в переговорах с потенциальными партнерами по трансферу.
«Буллз» отказывались обсуждать включение Карузо в сделки по защитнику Заку Лавину.
Защитник будет обменян в «Оклахому» на разыгрывающего Джоша Гидди без дополнительной компенсации.