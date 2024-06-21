Сэм Прести: «Джошу Гидди было тяжело принять нашу точку зрения, и дискуссия повернулась в сторону других мест продолжения карьеры»

Сэм Прести прокомментировал обмен Джоша Гидди.

«Когда мы взяли Джоша на драфте в 2021, он был непременной частью нашего будущего и следующей версии «Тандер». С тех пор мы быстро эволюционировали в направлениях, которые не ожидали. В это межсезонье мы приняли решение о том, что будем выпускать Джоша со скамейки запасных, чтобы оптимизировать и его таланты, и эффективность нашего ростера.

Когда мы озвучили это решение Джошу, ему было тяжело принять нашу точку зрения, и дискуссия повернулась в сторону других мест продолжения карьеры. Обсуждение прошло на высочайшем уровне профессионализма и рабочей этики с его стороны. У Джоша есть потенциал уровня Матча всех звезд, но его достижение было бы неоптимальным для нашего состава. По итогам дискуссии мы решили двигаться дальше в сторону интересов команды», – рассказал генеральный менеджер «Оклахомы».

Гидди набирал 8,7 очка, 3,6 подбора и 2,1 передачи за 18,1 минуты в среднем в плей-офф сезона-2023/24. 21-летний австралиец дважды начинал матч со скамейки запасных.

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