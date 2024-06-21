Сэм Прести: «Джошу Гидди было тяжело принять нашу точку зрения, и дискуссия повернулась в сторону других мест продолжения карьеры»

Теги переходы Чикаго НБА Сэм Прести Оклахома-Сити НБА плей-офф Алекс Карузо Джош Гидди Баскетбол

Сэм Прести прокомментировал обмен Джоша Гидди.

«Когда мы взяли Джоша на драфте в 2021, он был непременной частью нашего будущего и следующей версии «Тандер». С тех пор мы быстро эволюционировали в направлениях, которые не ожидали. В это межсезонье мы приняли решение о том, что будем выпускать Джоша со скамейки запасных, чтобы оптимизировать и его таланты, и эффективность нашего ростера.

Когда мы озвучили это решение Джошу, ему было тяжело принять нашу точку зрения, и дискуссия повернулась в сторону других мест продолжения карьеры. Обсуждение прошло на высочайшем уровне профессионализма и рабочей этики с его стороны. У Джоша есть потенциал уровня Матча всех звезд, но его достижение было бы неоптимальным для нашего состава. По итогам дискуссии мы решили двигаться дальше в сторону интересов команды», – рассказал генеральный менеджер «Оклахомы».

Гидди набирал 8,7 очка, 3,6 подбора и 2,1 передачи за 18,1 минуты в среднем в плей-офф сезона-2023/24. 21-летний австралиец дважды начинал матч со скамейки запасных.

Гидди перейдет в «Чикаго» в обмен на защитника Алекса Карузо.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ LBJ236
Комментарий скрыт
Естественно это решение принималось с тренерским штабом
+20
0
+20
Ответ Сергей Орлов
Комментарий скрыт
нет
+14
-2
+12
решение убрать Гидди на лавку зрело, но парадокс в том, что когда это случилось Окла развалилась)
+10
-1
+9
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий