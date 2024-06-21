Шэмс Чарания: «Точка зрения на обмен Алекса Карузо зависит от оценки Джоша Гидди. «Чикаго» он очень нравится, они следили за ним в течение года»
Шэмс Чарания прокомментировал обмен Алекса Карузо на Джоша Гидди.
«Буллз» предлагали два драфт-пика первого раунда за Алекса Карузо в прошлые годы. Они продолжали держаться за него. В последние несколько недель стали ясны несколько моментов. Карузо хотел подписать продление контракта и, по возможности, бороться за серьезные цели в плей-офф.
Точка зрения на обмен зависит от вашей оценки Джоша Гидди. «Чикаго» он очень нравится. Последний год они изучали его игру, внимательно следили за развитием его карьеры. Клуб решил, что это возможность заполучить игрока, вокруг которого они смогут строиться в следующие несколько сезонов, в обмен на 30-летнего баскетболиста, которому нужна другая соревновательная ситуация.
Все будет зависеть от будущего Гидди. И «Чикаго» очень оптимистично настроены по этому поводу», – рассказал инсайдер.
По Чикаго все немного проще. Цена Карузо на рынке 2 пика первого раунда. Надо лишь понять, стоит ли столько Гидди. В абсолютной вселенной его называют парнем с потенциалом олл-стара. То есть стоит. Но Тандер он был не нужен, и это снижало цену. В итоге для Оклахомы получить за него Карузо мегасделка. Но если забыть про ненужность, потенциал и молодость Джоша все же лучше, чем два парня с дальних пиков драфта. Ряд экспертов считают, что с учетом явного желания руководства Тандер от Гидди избавиться, Чикаго могло отжать еще один пик. Булз банально побоялись давить до еще лучше. Почему побоялись? Никаких других хороших предложений не было. А так отличный проспект на нужное место и хорошей сочетаемостью (тут эксперты единодушны) с Уайтом. От добра добра не ищут.
В ОКС прекрасно умеют работать с молодыми игроками и развивать их. Гидди же последние 2 сезона с нулевым прогрессом шел. Броска нет, в защите инертный и ленивый, габариты использует плохо.
Это и близко не замена Лонзо, который с первого года в лиге пахал и развивался как проклятый.