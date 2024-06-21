Шэмс Чарания: «Точка зрения на обмен Алекса Карузо зависит от оценки Джоша Гидди. «Чикаго» он очень нравится, они следили за ним в течение года»

Шэмс Чарания прокомментировал обмен Алекса Карузо на Джоша Гидди.

«Буллз» предлагали два драфт-пика первого раунда за в прошлые годы. Они продолжали держаться за него. В последние несколько недель стали ясны несколько моментов. Карузо хотел подписать продление контракта и, по возможности, бороться за серьезные цели в плей-офф.

Точка зрения на обмен зависит от вашей оценки . «Чикаго» он очень нравится. Последний год они изучали его игру, внимательно следили за развитием его карьеры. Клуб решил, что это возможность заполучить игрока, вокруг которого они смогут строиться в следующие несколько сезонов, в обмен на 30-летнего баскетболиста, которому нужна другая соревновательная ситуация.

Все будет зависеть от будущего Гидди. И « » очень оптимистично настроены по этому поводу», – рассказал инсайдер.