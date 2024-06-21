Брайан Уиндхорст об обмене Алекса Карузо: «Потрясающий ход. Игрок калибра защитной сборной НБА без снижения капитала на драфте»

Брайан Уиндхорст высоко оценил работу «Оклахомы».

«Это был потрясающий ход. «Оклахома» обменяет . Он несколько раз оказывался на скамейке запасных в этом плей-офф, и «Тандер» не хотели продлевать его на значительную сумму.

Они вытащили из « » и не отдали ни единого драфт-пика. Это прямой обмен. У «Оклахомы» тридцать драфт-пиков на следующие 7 лет. Ни один из них не отправился в «Чикаго». Это игрок калибра защитной сборной , который присоединяется к составу, уже наполненному отличными защитниками периметра, без снижения их капитала на драфте. Они еще и не уменьшили свое свободное место под потолком зарплат. Мало говорят о том, что у «Тандер» еще 30 миллионов свободного места, и оно до сих пор в их распоряжении.

Огромный «апгрейд», очень сильный ход. Это укрепит их защиту. Он не звезда, но он звезда в своей роли», – заключил эксперт ESPN.