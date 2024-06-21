Брайан Уиндхорст об обмене Алекса Карузо: «Потрясающий ход. Игрок калибра защитной сборной НБА без снижения капитала на драфте»
Брайан Уиндхорст высоко оценил работу «Оклахомы».
«Это был потрясающий ход. «Оклахома» обменяет Джоша Гидди. Он несколько раз оказывался на скамейке запасных в этом плей-офф, и «Тандер» не хотели продлевать его на значительную сумму.
Они вытащили Алекса Карузо из «Чикаго» и не отдали ни единого драфт-пика. Это прямой обмен. У «Оклахомы» тридцать драфт-пиков на следующие 7 лет. Ни один из них не отправился в «Чикаго». Это игрок калибра защитной сборной НБА, который присоединяется к составу, уже наполненному отличными защитниками периметра, без снижения их капитала на драфте. Они еще и не уменьшили свое свободное место под потолком зарплат. Мало говорят о том, что у «Тандер» еще 30 миллионов свободного места, и оно до сих пор в их распоряжении.
Огромный «апгрейд», очень сильный ход. Это укрепит их защиту. Он не звезда, но он звезда в своей роли», – заключил эксперт ESPN.