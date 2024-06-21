Брайан Уиндхорст об обмене Алекса Карузо: «Потрясающий ход. Игрок калибра защитной сборной НБА без снижения капитала на драфте»

Теги переходы Чикаго НБА Оклахома-Сити Брайан Уиндхорст Алекс Карузо Джош Гидди Баскетбол

Брайан Уиндхорст высоко оценил работу «Оклахомы».

«Это был потрясающий ход. «Оклахома» обменяет Джоша Гидди. Он несколько раз оказывался на скамейке запасных в этом плей-офф, и «Тандер» не хотели продлевать его на значительную сумму.

Они вытащили Алекса Карузо из «Чикаго» и не отдали ни единого драфт-пика. Это прямой обмен. У «Оклахомы» тридцать драфт-пиков на следующие 7 лет.  Ни один из них не отправился в «Чикаго». Это игрок калибра защитной сборной НБА, который присоединяется к составу, уже наполненному отличными защитниками периметра, без снижения их капитала на драфте. Они еще и не уменьшили свое свободное место под потолком зарплат. Мало говорят о том, что у «Тандер» еще 30 миллионов свободного места, и оно до сих пор в их распоряжении.

Огромный «апгрейд», очень сильный ход. Это укрепит их защиту. Он не звезда, но он звезда в своей роли», – заключил эксперт ESPN.

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7 комментариев
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Брайан Уиндхорст об обмене Алекса Карузо: «Потрясающий ход, без снижения количества Уильямсов в составе».
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Ответ RayAllen20
Теперь надо 4 вильямсов и драфт пики обменять на две подходящие звезды. Количество в качество. Самое сложное, особенно если ты эти пики так долго и усердно собирал.
Джей-даба никто в здравом уме обменивать не будет, он уже готовая звезда
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Окла - топ менеджмента. Не Бостон, но тоже умеют в торговлю.
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Прекрасные, великолепные и бесполезные действия менеджмента, которые всё равно не приведут к чемпионству
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Теперь надо 4 вильямсов и драфт пики обменять на две подходящие звезды. Количество в качество. Самое сложное, особенно если ты эти пики так долго и усердно собирал.
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Мдаа,получить мусорного 30 летнего чувака и так хвалить,при этом отдав 6 пик,который ещё может превратиться в звезду-это сила)
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Ответ SuperDima
Мдаа,получить мусорного 30 летнего чувака и так хвалить,при этом отдав 6 пик,который ещё может превратиться в звезду-это сила)
Ну чувак без трехи, который снизил показатели в плэйофф и которому нужен мяч, когда он почти всегда у ШГА, на отличного 3d игрока, который не требует мяч чтобы быть эффективным, а спокойной делает что лучше всего умеет, мне кажется Окла сделала хороший шаг для возможного чемпионства, ещё им пару "дядек" для плэй офф чтобы коленки не тряслись и готово
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