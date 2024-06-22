Траджан Лэнгдон о Джей Ар Холдене: «Я доверяю его взгляду»

Траджан Лэнгдон обозначил роль Джей Ар Холдена в «Пистонс».

Лэнгдон в пятницу был представлен в качестве президента по баскетбольным операциям « ». На должность скаута он пригласил экс-одноклубника по ЦСКА.

«У нас с давние отношения с тех пор, как мы вместе играли за границей.

Он понимает, что надо делать для достижения побед, и какую культуру и среду мы хотим создать здесь. Он уже работал в «Пистонс», оттачивал навыки со Стэном Ван Ганди, потом был в «Филадельфии», а последние пять лет – в «Бруклине» с Шоном Марксом.

Что касается скаутинга, то я доверяю его взгляду. Он усердный работник, и он многое привнесет с точки зрения скаутской работы», – заявил .