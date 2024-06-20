Де’Аарон Фокс о Малике Монке: «Мы бы хотели, чтобы он остался, но он должен защищать свои интересы»
Де’Аарон Фокс прокомментировал будущее Малика Монка.
26-летний защитник «Сакраменто» занял второе место в голосование за награду «лучшему шестому» НБА. Интерес к баскетболисту проявляют «Орландо», «Оклахома», «Филадельфия» и «Детройт», которые могут предложить Монку зарплату около 25 миллионов долларов в год.
«Здорово смотреть на то, чего он добился в своей карьере. Не могу сказать, что он сильно изменился как баскетболист, просто получил возможность показать себя. Счастлив, что несколько клубов проявляют к нему интерес. Конечно, мы хотим, чтобы он остался, но он должен защищать свои интересы.
Мы виделись недавно, но я не спрашивал его о контрактной ситуации. Мы в первую очередь друзья, а затем все остальное. Так что меня больше интересовало, как проходит его отпуск и как здоровье родных», – заключил звездный разыгрывающий «Кингз».