«Пистонс» намерены провести собеседования с Бикерстаффом, Нори и Свини

«Пистонс» определились с несколькими кандидатами на пост главного тренера .

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, « » получил разрешение на проведение собеседований с Майкой Нори и Шоном Свини.

Клуб из Мичигана также намерен провести встречу с .

Нори – первый помощник Криса Финча в «Миннесоте», Свини занимает аналогичную должность в « ».

Бикерстафф после сезона-23/24 был уволен из «Кливленда».