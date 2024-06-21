«Пистонс» намерены провести собеседования с Бикерстаффом, Нори и Свини
«Пистонс» определились с несколькими кандидатами на пост главного тренера .
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Детройт» получил разрешение на проведение собеседований с Майкой Нори и Шоном Свини.
Клуб из Мичигана также намерен провести встречу с Джей Би Бикерстаффом.
Нори – первый помощник Криса Финча в «Миннесоте», Свини занимает аналогичную должность в «Далласе».
Бикерстафф после сезона-23/24 был уволен из «Кливленда».
Все новых тренеров набрав
Ночь, ледяная рябь канала,
Шон Свини, Нори, Бикерстафф
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Пока не случились травмы. Секстона и Рубио. Потом еще Аллена.
Он умеет строить оборону. И ему вполне по силам поднять Детройт со дна.
Он не тренер, который будет побежать в ПО, но для Пистонс это сейчас не главная цель.