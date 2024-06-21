«Пистонс» намерены провести собеседования с Бикерстаффом, Нори и Свини

Теги Даллас Детройт Миннесота НБА Джей Би Бикерстафф Майка Нори Баскетбол

«Пистонс» определились с несколькими кандидатами на пост главного тренера .

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Детройт» получил разрешение на проведение собеседований с Майкой Нори и Шоном Свини.

Клуб из Мичигана также намерен провести встречу с Джей Би Бикерстаффом.

Нори – первый помощник Криса Финча в «Миннесоте», Свини занимает аналогичную должность в «Далласе».

Бикерстафф после сезона-23/24 был уволен из «Кливленда».

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5 комментариев
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Сидни Суини - норм вариант.
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Танкуй, и все начнешь сначала,
Все новых тренеров набрав
Ночь, ледяная рябь канала,
Шон Свини, Нори, Бикерстафф
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Ответ Sashkeeeeee
Сидни Суини - норм вариант.
Ага, есть уже кадры с начала собеседования
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Ну и что Бикерстафф в Кливленде натренировал?
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Ответ BT
Ну и что Бикерстафф в Кливленде натренировал?
Вывел команду без единой звезды на топ 4 Востока.
Пока не случились травмы. Секстона и Рубио. Потом еще Аллена.
Он умеет строить оборону. И ему вполне по силам поднять Детройт со дна.
Он не тренер, который будет побежать в ПО, но для Пистонс это сейчас не главная цель.
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