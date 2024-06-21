Монти Уильямс был удивлен отставке из «Детройта» перед драфтом и открытием рынка. Он успел обсудить планы на будущее с новым президентом клуба

Теги Траджан Лэнгдон Детройт НБА Монти Уильямс Баскетбол

Монти Уильямс был удивлен отставке из «Детройта» перед драфтом и открытием рынка.

«Пистонс» уволили главного тренера перед важными межсезонными событиями, которые определяют состав команды.

Отмечается, что Уильямс до увольнения успел обсудить планы на будущее и возможные шаги по усилению ростера с новым президентом клуба по баскетбольным операциям Траджаном Лэнгдоном.

Уильямсу положено 65 миллионов долларов по оставшейся части контракта.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не убедил значит
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий