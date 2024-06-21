Монти Уильямс был удивлен отставке из «Детройта» перед драфтом и открытием рынка. Он успел обсудить планы на будущее с новым президентом клуба

Монти Уильямс был удивлен отставке из «Детройта» перед драфтом и открытием рынка.

«Пистонс» уволили главного тренера перед важными межсезонными событиями, которые определяют состав команды.

Отмечается, что до увольнения успел обсудить планы на будущее и возможные шаги по усилению ростера с новым президентом клуба по баскетбольным операциям .

Уильямсу положено 65 миллионов долларов по оставшейся части контракта.