Владелец «Пистонс» Том Горс: «Уверен, что партнерство с Лэнгдоном сработает и изменит клуб»
Владелец «Пистонс» Том Горс поделился ожиданиями от работы с Траджаном Лэнгдоном.
В пятницу экс-игрок ЦСКА был представлен в качестве нового президента по баскетбольным операциям «Детройта», который провел один из худших сезонов в своей истории.
«Оценив все, я пришел к выводу, что лучшим выбором для организации было бы начать с чистого листа. Наши ошибки в прошлом не имеют ничего общего с одним человеком. Нам нужно было начать с чистого листа, и нам нужен был Траджан, чтобы управлять этим процессом.
Я абсолютно уверен, что партнерство с Траджаном сработает, что оно изменит наш клуб», – сказал Горс.
По словам Горса, он видит в Лэнгдоне не только президента по баскетбольным операциям, но и исполнительного директора «Пистонс».