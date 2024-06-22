Владелец «Пистонс» Том Горс: «Уверен, что партнерство с Лэнгдоном сработает и изменит клуб»

Теги Траджан Лэнгдон Детройт НБА Том Горс Баскетбол

Владелец «Пистонс» Том Горс поделился ожиданиями от работы с Траджаном Лэнгдоном.

В пятницу экс-игрок ЦСКА был представлен в качестве нового президента по баскетбольным операциям «Детройта», который провел один из худших сезонов в своей истории.

«Оценив все, я пришел к выводу, что лучшим выбором для организации было бы начать с чистого листа. Наши ошибки в прошлом не имеют ничего общего с одним человеком. Нам нужно было начать с чистого листа, и нам нужен был Траджан, чтобы управлять этим процессом.

Я абсолютно уверен, что партнерство с Траджаном сработает, что оно изменит наш клуб», – сказал Горс.

По словам Горса, он видит в Лэнгдоне не только президента по баскетбольным операциям, но и исполнительного директора «Пистонс».

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1 комментарий
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интересно, кто согласится тренировать пистонс, если даже Монти согласился ради огромного контракта. хотя Кейси всегда под рукой
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