Владелец «Пистонс» Том Горс: «Уверен, что партнерство с Лэнгдоном сработает и изменит клуб»

Владелец «Пистонс» Том Горс поделился ожиданиями от работы с Траджаном Лэнгдоном.

В пятницу экс-игрок ЦСКА был представлен в качестве нового президента по баскетбольным операциям « », который провел один из худших сезонов в своей истории.

«Оценив все, я пришел к выводу, что лучшим выбором для организации было бы начать с чистого листа. Наши ошибки в прошлом не имеют ничего общего с одним человеком. Нам нужно было начать с чистого листа, и нам нужен был Траджан, чтобы управлять этим процессом.

Я абсолютно уверен, что партнерство с сработает, что оно изменит наш клуб», – сказал .

По словам Горса, он видит в Лэнгдоне не только президента по баскетбольным операциям, но и исполнительного директора «Пистонс».