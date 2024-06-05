Джей Ар Холден присоединится к офису «Пистонс». Ранее президентом клуба стал Траджан Лэнгдон

Теги ЦСКА Джей Ар Холден Траджан Лэнгдон Детройт Бруклин НБА Баскетбол

Джей Ар Холден и Траджан Лэнгдон воссоединятся в офисе «Пистонс».

«Детройт» назначит Холдена на должность в клубном офисе.

«Пистонс» недавно наняли Траджана Лэнгдона в качестве президента по баскетбольным операциям. 

Лэнгдон и Холден ранее вместе играли за московский ЦСКА и дважды становились победителями Евролиги.

Джей Ар переходит в «Детройт» из «Бруклина», где также работал в структуре клуба.

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17 комментариев
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посмотрим как армейцы вытащат танк из болота
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Кумовство впитали. Гомельского возьмите комментатором.
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А Хряпа?
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Ответ RayAllen20
ты хотел сказать десять раз не выиграли?
Оно вместе играли в ЦСКА 6 сезонов: с сезона 2005/2006 по сезон 2010/2011.
Откуда вы взяли «десять раз» - я не знаю )
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Ответ smartass
Кумовство впитали. Гомельского возьмите комментатором.
Гомельскому английский подтянет Мутко
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Ответ RayAllen20
ты хотел сказать десять раз не выиграли?
Для кого-то стакан наполовину пуст, для кого-то наполовину полон.
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Ответ malinin
Наши в офисе. Думается мне, когда тому же Кириленко надоест говорить о том, что в нашем баскетболе все хорошо, он спокойно укатит в те же Штаты и займёт какой-нибудь пост в какой-нибудь Юте Джазз.
Вряд ли. После президентства в РФБ он закрыл себе дорогу в НБА. Скорее укатит дальше — в Госдуму.
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Старая армейская связка в деле: дважды выиграли Евролигу вместе, теперь посмотрим что смогут сделать дуэтом в НБА )
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Наши люди)))
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Хряпы еще не хватает
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Наши в офисе.

Думается мне, когда тому же Кириленко надоест говорить о том, что в нашем баскетболе все хорошо, он спокойно укатит в те же Штаты и займёт какой-нибудь пост в какой-нибудь Юте Джазз.
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Удачи парням. Порвите там всех, если захотят конечно.
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Ответ 202standart
Гомельскому английский подтянет Мутко
Че там подтягивать? Фром зэ дипп оф май хард.
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