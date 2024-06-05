Джей Ар Холден присоединится к офису «Пистонс». Ранее президентом клуба стал Траджан Лэнгдон
Джей Ар Холден и Траджан Лэнгдон воссоединятся в офисе «Пистонс».
«Детройт» назначит Холдена на должность в клубном офисе.
«Пистонс» недавно наняли Траджана Лэнгдона в качестве президента по баскетбольным операциям.
Лэнгдон и Холден ранее вместе играли за московский ЦСКА и дважды становились победителями Евролиги.
Джей Ар переходит в «Детройт» из «Бруклина», где также работал в структуре клуба.
Откуда вы взяли «десять раз» - я не знаю )
Думается мне, когда тому же Кириленко надоест говорить о том, что в нашем баскетболе все хорошо, он спокойно укатит в те же Штаты и займёт какой-нибудь пост в какой-нибудь Юте Джазз.