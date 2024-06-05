Джей Ар Холден присоединится к офису «Пистонс». Ранее президентом клуба стал Траджан Лэнгдон

Джей Ар Холден и Траджан Лэнгдон воссоединятся в офисе «Пистонс».

«Детройт» назначит на должность в клубном офисе.

«Пистонс» недавно наняли в качестве президента по баскетбольным операциям.

Лэнгдон и Холден ранее вместе играли за московский и дважды становились победителями Евролиги.

Джей Ар переходит в « » из « », где также работал в структуре клуба.