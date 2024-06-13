Дерек Лайвли стал самым молодым игроком с 10 подборами и более в финалах НБА

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Дерек Лайвли Баскетбол

Дерек Лайвли набрал 11 очков, 13 подборов и 2 перехвата в третьем матче финала.

«Даллас» уступил «Бостону» со счетом 99:106 (0-3).

20-летний центровой «Мэверикс» подвергся критике после первых двух игр, но сумел реабилитироваться в домашнем матче.

Лайвли стал самым молодым баскетболистом, собравшим 10 и более подборов в финальной серии плей-офф НБА.

«Все сводится к тому, что мы убираем ногу с педали газа. В некоторые моменты мы позволяем им чувствовать себя комфортно, спокойно занимать позиции для трехочковых. И они используют эти возможности. Реализуют эти броски.

Нельзя так делать. Мы позволяем им слишком много, отпускаем рывки. Нужно продолжать давить на газ», – заявил Лайвли на пресс-конференции после третьего поражения.

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