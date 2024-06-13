Деррик Уайт: «Дрю Холидэй буквально повсюду. Это невероятно. Понятия не имею, как он это делает»

Деррик Уайт рассказал, как учится у одноклубников.

«Мы доверяем всем игрокам нашей ротации сверху донизу. Мы все готовы соревноваться. У них отличные баскетболисты, и это серьезный вызов, но все дело в правильном выборе позиции и сохранении мотивации.

буквально повсюду. Это невероятно. Понятия не имею, как он это делает. Пытаюсь научиться у него всему.

Когда противник думает, что нашел дыру в нашей защите, – он уже там. Невероятно.

– парень, который хочет учиться. Некоторые из его тренировок очень специфические и необычные, но это его путь, и он хочет расти. Каждый год в лиге он становится лучше, и это следствие его образа мышления. Быть его одноклубником очень интересно. Он научил меня многому и продолжает подталкивать всех нас вперед», – рассказал .