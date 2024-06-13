Деррик Уайт: «Дрю Холидэй буквально повсюду. Это невероятно. Понятия не имею, как он это делает»

Теги Бостон Даллас НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Джейлен Браун Деррик Уайт Баскетбол

Деррик Уайт рассказал, как учится у одноклубников.

«Мы доверяем всем игрокам нашей ротации сверху донизу. Мы все готовы соревноваться. У них отличные баскетболисты, и это серьезный вызов, но все дело в правильном выборе позиции  и сохранении мотивации.

Дрю Холидэй буквально повсюду. Это невероятно. Понятия не имею, как он это делает. Пытаюсь научиться у него всему.

Когда противник думает, что нашел дыру в нашей защите, – он уже там. Невероятно.

Джейлен Браун – парень, который хочет учиться. Некоторые из его тренировок очень специфические и необычные, но это его путь, и он хочет расти. Каждый год в лиге он становится лучше, и это следствие его образа мышления. Быть его одноклубником очень интересно. Он научил меня многому и продолжает подталкивать всех нас вперед», – рассказал Деррик Уайт.

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2 комментария
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Нынешняя пятерка Бостона
по своей игре в защите напоминает золотой Чикаго . Джордан, Пипен, Родман, Харпер и Кукоч точно также прихватывали своих оппонентов и не давали нападению соперника ни единого шанса .
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У Холидея 0 потерь в серии :)
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