Деррик Уайт: «Дрю Холидэй буквально повсюду. Это невероятно. Понятия не имею, как он это делает»
Деррик Уайт рассказал, как учится у одноклубников.
«Мы доверяем всем игрокам нашей ротации сверху донизу. Мы все готовы соревноваться. У них отличные баскетболисты, и это серьезный вызов, но все дело в правильном выборе позиции и сохранении мотивации.
Дрю Холидэй буквально повсюду. Это невероятно. Понятия не имею, как он это делает. Пытаюсь научиться у него всему.
Когда противник думает, что нашел дыру в нашей защите, – он уже там. Невероятно.
Джейлен Браун – парень, который хочет учиться. Некоторые из его тренировок очень специфические и необычные, но это его путь, и он хочет расти. Каждый год в лиге он становится лучше, и это следствие его образа мышления. Быть его одноклубником очень интересно. Он научил меня многому и продолжает подталкивать всех нас вперед», – рассказал Деррик Уайт.
по своей игре в защите напоминает золотой Чикаго . Джордан, Пипен, Родман, Харпер и Кукоч точно также прихватывали своих оппонентов и не давали нападению соперника ни единого шанса .