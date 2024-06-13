Джейсон Тейтум: «До сих пор не понимаю, как нам позволили заполучить Дрю Холидэя»

Теги Бостон Даллас Милуоки Портленд НБА Чарльз Баркли Дрю Холидэй НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум ответил на вопрос о Дрю Холидэе.

Чарльз Баркли заявил, что смотреть за защитой Холидэя – это «удовольствие и привилегия».

«Абсолютно. До сих пор не понимаю, как нам позволили заполучить его. Но я счастлив, что он в нашей команде, нам очень повезло. Он просто играет в победный баскетбол. Разумеется, имеет опыт чемпионства.

А самое главное, что он поднимает уровень всех в защите. В нашем составе никто не хочет быть самым слабым звеном. Мы все гордимся своей игрой в обороне. Так что все начинается с Холидэя, а мы просто пытаемся дотянуться до его уровня», – рассказал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.

Дрю Холидэй провел предыдущие три сезона в «Милуоки», завоевав титул в 2021 году. Защитник оказался в «Бостоне» в результате серии обменов, инициатором которых стал переход Дэмиана Лилларда в «Бакс».

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18 комментариев
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Олени же... Чё тут непонятного..
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Кстати заметили,что Смарта,как будто и не было в Бостоне...
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Ответ Кирилл
Во всей этой ситуации вопрос не в Портленде, а в Бакс: как они вообще додумались отпустить Холидея на Лилларда ) Но время расставило все на места: Бакс вылетает в первом раунде, а Холидей играет в финале НБА )
Всё логично. После травм Миддлтона Джру вынужденно стал второй звездой, но с этой ролью он совсем не справлялся. Холидэй хорош в ограниченной роли в атаке, когда мало бросает и больше остаётся сил на защиту.
В прошлом сезоне, а также в плей-офф-2022 он бросал часто, и его эффективность в атаке сильно падала... А из-за большой роли в атаке, он был ужасен в защите, где Майами над ним издевался.
В прошлогоднем виде Милуоки не имел шансов ни на чемпионство, ни на удержание Янниса. Обмен на Лилларда как раз сохранил чемпионскую форточку для Бакс. Другое дело, что Яннис-менеджер зачем-то вмешался в выбор тренеров, и этим лишил шансов Бакс на чемпионство (как раз Милуоки был самым опасным соперником Селтикс).
По поводу Джру в Бостоне. В Селтикс у него гораздо более ограниченная роль, чем в Милуоки, поэтому ему проще с ней справляться.
+9
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+7
Абсолютно никому не ясно как все это вышло у Стивенса )
+5
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Ответ Кирилл
Абсолютно никому не ясно как все это вышло у Стивенса )
Потому что Джру не нужен был молодой перестраивающейся команде, вот и Портленд его обменял. А Бостон вовремя его ухватил.
+5
-1
+4
Ответ Кирилл
Во всей этой ситуации вопрос не в Портленде, а в Бакс: как они вообще додумались отпустить Холидея на Лилларда ) Но время расставило все на места: Бакс вылетает в первом раунде, а Холидей играет в финале НБА )
Ну бакс бы не вылетели в первом раунде, не травмируйся Яннис) все упирается в травму, а не игру Дейма, как по мне.
+5
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+4
Ответ Heinrich Bll
Кстати заметили,что Смарта,как будто и не было в Бостоне...
У Смарта слишком эго большое и желание всем доказать, что он полноценная звезда. В итоге сколько он делал в защите, столько же руинил в атаке потерями необязательными и такими же трехочковыми. Дрю наоборот король темпа и понимающий свою роль и функцию в команде.
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Ответ Misha_Sapunov
нормально он так братишку Смарта забыл
сел за ламборджини позабыв родную копейку
классика
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Ответ Кирилл
Абсолютно никому не ясно как все это вышло у Стивенса )
Эйндж его учил
+2
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Вот даже уже и никакой натяжки в этом нет. Смотрел сегодня матч. Даллас в четвертой выбрал отставание в 21 (если не ошибаюсь) очко до 1. Браун еще хоть что-то попадал, а Потейтум выдал знатную серию клинкерного кирпича. Если бы не Холидей, Уайт и Хорфорд, то случился бы знатный кам-бэк для Маверикс. Да, и еще манера игры Дончича "не отрывая глаз от арбитра" сказалась.
+2
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Уайт и Холидей творцы этой гайки
+2
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Ответ Кирилл
Во всей этой ситуации вопрос не в Портленде, а в Бакс: как они вообще додумались отпустить Холидея на Лилларда ) Но время расставило все на места: Бакс вылетает в первом раунде, а Холидей играет в финале НБА )
Главное, что Бакс никогда не вылетали в первом раунде с холидеем
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Ответ Кирилл
Во всей этой ситуации вопрос не в Портленде, а в Бакс: как они вообще додумались отпустить Холидея на Лилларда ) Но время расставило все на места: Бакс вылетает в первом раунде, а Холидей играет в финале НБА )
любая команда бы обменяла Джру на Дейма. просто звёзды сошлись. прошлогодний Холидэй был совсем не айс)
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Ответ Tim Timson
любая команда бы обменяла Джру на Дейма. просто звёзды сошлись. прошлогодний Холидэй был совсем не айс)
только вот защита выигрывает титулы, а не нападение
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Ответ 2drunk2fuck7
У Смарта слишком эго большое и желание всем доказать, что он полноценная звезда. В итоге сколько он делал в защите, столько же руинил в атаке потерями необязательными и такими же трехочковыми. Дрю наоборот король темпа и понимающий свою роль и функцию в команде.
Да, до сих пор помню те кирпичи от Маркуса в финале против ГС. А ведь могли тогда победить, если бы Смарт правильно себя позиционировал. При этом в защите Смарт был почти так же хорош как Джру
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Ответ leon01
Уайт и Холидей творцы этой гайки
+ Порзи
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