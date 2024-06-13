Джейсон Тейтум: «До сих пор не понимаю, как нам позволили заполучить Дрю Холидэя»

Джейсон Тейтум ответил на вопрос о Дрю Холидэе.

заявил, что смотреть за защитой Холидэя – это «удовольствие и привилегия».

«Абсолютно. До сих пор не понимаю, как нам позволили заполучить его. Но я счастлив, что он в нашей команде, нам очень повезло. Он просто играет в победный баскетбол. Разумеется, имеет опыт чемпионства.

А самое главное, что он поднимает уровень всех в защите. В нашем составе никто не хочет быть самым слабым звеном. Мы все гордимся своей игрой в обороне. Так что все начинается с Холидэя, а мы просто пытаемся дотянуться до его уровня», – рассказал форвард « » .

провел предыдущие три сезона в «Милуоки», завоевав титул в 2021 году. Защитник оказался в «Бостоне» в результате серии обменов, инициатором которых стал переход в «Бакс».