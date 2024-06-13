Джейсон Тейтум: «До сих пор не понимаю, как нам позволили заполучить Дрю Холидэя»
Джейсон Тейтум ответил на вопрос о Дрю Холидэе.
Чарльз Баркли заявил, что смотреть за защитой Холидэя – это «удовольствие и привилегия».
«Абсолютно. До сих пор не понимаю, как нам позволили заполучить его. Но я счастлив, что он в нашей команде, нам очень повезло. Он просто играет в победный баскетбол. Разумеется, имеет опыт чемпионства.
А самое главное, что он поднимает уровень всех в защите. В нашем составе никто не хочет быть самым слабым звеном. Мы все гордимся своей игрой в обороне. Так что все начинается с Холидэя, а мы просто пытаемся дотянуться до его уровня», – рассказал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.
Дрю Холидэй провел предыдущие три сезона в «Милуоки», завоевав титул в 2021 году. Защитник оказался в «Бостоне» в результате серии обменов, инициатором которых стал переход Дэмиана Лилларда в «Бакс».
В прошлом сезоне, а также в плей-офф-2022 он бросал часто, и его эффективность в атаке сильно падала... А из-за большой роли в атаке, он был ужасен в защите, где Майами над ним издевался.
В прошлогоднем виде Милуоки не имел шансов ни на чемпионство, ни на удержание Янниса. Обмен на Лилларда как раз сохранил чемпионскую форточку для Бакс. Другое дело, что Яннис-менеджер зачем-то вмешался в выбор тренеров, и этим лишил шансов Бакс на чемпионство (как раз Милуоки был самым опасным соперником Селтикс).
По поводу Джру в Бостоне. В Селтикс у него гораздо более ограниченная роль, чем в Милуоки, поэтому ему проще с ней справляться.
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