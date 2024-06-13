Деррик Уайт пошутил о реакции Джо Маззуллы на рывок «Далласа»: «Он ненормальный, поэтому наверняка наслаждался этим»

Деррик Уайт ответил на вопрос о главном тренере «Бостона».

Защитник прокомментировал роль в преодолении кризиса в заключительной четверти, когда « » устроил рывок 22-2 и вплотную приблизился к тому, чтобы сравнять счет в матче. Журналистка спросила про философию тренера «чем ближе ты к победе, тем ближе к поражению» и ее влиянию на этот момент.

«Джо непоколебим. Он, вероятно, счастлив, что все произошло подобным образом, потому что может нам это повторить.

Но он остается верен себе в любой ситуации. Принимает правильные решения, и мы полностью ему доверяем. Как сегодня и произошло.

Он ненормальный, поэтому наверняка наслаждался этим», – посмеялся .