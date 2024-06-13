Деррик Уайт пошутил о реакции Джо Маззуллы на рывок «Далласа»: «Он ненормальный, поэтому наверняка наслаждался этим»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Деррик Уайт Джо Маззулла Баскетбол

Деррик Уайт ответил на вопрос о главном тренере «Бостона».

Защитник прокомментировал роль Джо Маззуллы в преодолении кризиса в заключительной четверти, когда «Даллас» устроил рывок 22-2 и вплотную приблизился к тому, чтобы сравнять счет в матче. Журналистка спросила про философию тренера «чем ближе ты к победе, тем ближе к поражению» и ее влиянию на этот момент.

«Джо непоколебим. Он, вероятно, счастлив, что все произошло подобным образом, потому что может нам это повторить.

Но он остается верен себе в любой ситуации. Принимает правильные решения, и мы полностью ему доверяем. Как сегодня и произошло.

Он ненормальный, поэтому наверняка наслаждался этим», – посмеялся Уайт.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий