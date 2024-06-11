Журналист Винсент Гудвилл о «Лейкерс»: «В лиге считают, что Джей Джей Редик не захочет участвовать в этом цирке»

В НБА считают, что Джей Джей Редик не захочет связываться с «цирком» «Лейкерс».

«Некоторые люди в лиге считают, что не захочет участвовать в этом цирке и не захочет быть запасным вариантом, но он хочет тренировать.

«Лейкерс», кажется, почему-то очень заинтригованы им, и фокус плавно переключится на него. Потому что кто еще? Тренерский цикл почти завершен, а Редик ведет подкаст с Леброном Джеймсом», – сказал Гудвилл.

После того, как Дэн Херли отклонил предложение, Редик считается одним из основных претендентов на должность главного тренера « ».