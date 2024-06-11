Журналист Винсент Гудвилл о «Лейкерс»: «В лиге считают, что Джей Джей Редик не захочет участвовать в этом цирке»
В НБА считают, что Джей Джей Редик не захочет связываться с «цирком» «Лейкерс».
«Некоторые люди в лиге считают, что Джей Джей Редик не захочет участвовать в этом цирке и не захочет быть запасным вариантом, но он хочет тренировать.
«Лейкерс», кажется, почему-то очень заинтригованы им, и фокус плавно переключится на него. Потому что кто еще? Тренерский цикл почти завершен, а Редик ведет подкаст с Леброном Джеймсом», – сказал Гудвилл.
После того, как Дэн Херли отклонил предложение, Редик считается одним из основных претендентов на должность главного тренера «Лейкерс».
я поучаствую за 10 лямов в год
А вообще, Лейкерс ужасно не хватает человека на тренерском мостике на долгие годы.
Всё какие-то временщики, во многом кажущиеся случайными.