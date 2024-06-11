Журналист Винсент Гудвилл о «Лейкерс»: «В лиге считают, что Джей Джей Редик не захочет участвовать в этом цирке»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Баскетбол

В НБА считают, что Джей Джей Редик не захочет связываться с «цирком» «Лейкерс».

«Некоторые люди в лиге считают, что Джей Джей Редик не захочет участвовать в этом цирке и не захочет быть запасным вариантом, но он хочет тренировать.

«Лейкерс», кажется, почему-то очень заинтригованы им, и фокус плавно переключится на него. Потому что кто еще? Тренерский цикл почти завершен, а Редик ведет подкаст с Леброном Джеймсом», – сказал Гудвилл.

После того, как Дэн Херли отклонил предложение, Редик считается одним из основных претендентов на должность главного тренера «Лейкерс».

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6 комментариев
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кто ЛАЛ тренировал, тот в цирке не смеется
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хорошо
я поучаствую за 10 лямов в год
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+2
Ответ pele_kan
кто ЛАЛ тренировал, тот в цирке не смеется
Что-то Люк Уолтон вспомнился...
А вообще, Лейкерс ужасно не хватает человека на тренерском мостике на долгие годы.
Всё какие-то временщики, во многом кажущиеся случайными.
+2
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+2
Ответ Abdulla
Что-то Люк Уолтон вспомнился... А вообще, Лейкерс ужасно не хватает человека на тренерском мостике на долгие годы. Всё какие-то временщики, во многом кажущиеся случайными.
ну правильно, пока там есть Леброн, никто из уважающих себя тренеров с именем туда не поедет. Крепкие средние спецы типа Хэма тоже долго не задерживаются - надо ж на кого-то спихивать плохие результаты, не на Леброна же. Вот и остаются варианты типа Редика. Да и тот судя по всему не очень-то горит ЛАЛ тренировать)
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Если согласится значит не так уж и крут и умен, а раз так то и уволить можно через год.
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Зовите Мостового
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