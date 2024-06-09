Брайан Скалабрини о кандидатуре Дэна Херли в «Лейкерс»: «Я бы хотел приличный состав с драфт-пиками, где не говорят о выборе Бронни Джеймса. Разве Херли это нужно?»

Теги Брайан Скалабрини Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА драфт НБА университет Кентукки Бронни Джеймс Дэн Херли Баскетбол

Брайан Скалабрини критически отозвался о позиции главного тренера «Лейкерс».

«Мне не кажется, что ему нужна эта работа. Дэн Херли может получить любую работу в мире. Позиция в «Лейкерс» не выглядит такой уж привлекательной. Правда, Лос-Анджелес, Леброн Джеймс. Возможно, это стоит того.

Но если Херли хотел попробовать себя в этой должности, почему не сделал этого раньше? Почему в последний момент, когда решение по Джей Джей Редику было почти принято?

На его месте я бы хотел приличный состав с драфт-пиками, где не говорят о выборе Бронни Джеймса. Не хотел бы связываться с этим. Разве Херли это нужно?

Со стороны «Лейкерс» я был взял Дэна моментально. Предпочел бы его двадцати тренерам НБА. Он опасный противник. Элитный тренер. Не понимаю только, как это все работает.

На месте Херли я бы вернулся в Кентукки и дал понять, что заинтересован в НБА, потому что есть несколько очень перспективных позиций. Многие президенты, владельцы и генеральные менеджеры выпрыгнут из штанов, чтобы его заполучить. И он сможет выбирать», – прокомментировал ситуацию бывший игрок.

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5 комментариев
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Тренеру, как и представителю большинства других профессий, главное зарплата. Важно получить 100 млн за 8 лет (еще вчера мало кто знал, кто такой Херли и мало кто верил в зарплаты тренерам в 100 млн). А какой там будет состав, какие у клуба планы на будущее и т.д. - все это лишь необходимый этикет при заключение таких сделок.
Что для этого Херли действительно важно, так это гарантии, что после первого же года работы Леброн не попросит сменить тренера и тогда о 100 млн прийдется забыть. В любом случае Лейкерс озвучил 100 млн. А это значит, что Херли может гордо вернуться в свой клуб и сказать, что с этого момента он стоит 100 млн. Единственное, видя, как Лейкерс два месяца умело водило всех за нос с назначением Реддика, это предложение в 100 млн тоже может оказаться блефом.
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Ну Херли не Херли, а я не помню чтоб в Лал когда то было много пиков)) Быть коучем в Лал это сложно, но если получится, он станет как Фил Джексон. Коннектикут это хорошо, но это НКАА. Если б у Лал был приличный состав с пиками, им бы Херли был не нужен. Они с Вогелем титул выиграли даже в паббле. Ну то есть зависит все от Херли. Хочет спокойствия и стабильности работает в Коннектикуте сто лет, хочет пиара и вызова, идет в Лейкерс.
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К чему тут Бронни? Это пик 2 раунда. Вопрос по Бронни не о минутах, а о "взять под крыло". Можно подумать, что у них там одни будущие оллстары на месте Шифинов и Кастлтонов, Мейзов, Шмейзов и других.
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Ответ mitch
Тренеру, как и представителю большинства других профессий, главное зарплата. Важно получить 100 млн за 8 лет (еще вчера мало кто знал, кто такой Херли и мало кто верил в зарплаты тренерам в 100 млн). А какой там будет состав, какие у клуба планы на будущее и т.д. - все это лишь необходимый этикет при заключение таких сделок. Что для этого Херли действительно важно, так это гарантии, что после первого же года работы Леброн не попросит сменить тренера и тогда о 100 млн прийдется забыть. В любом случае Лейкерс озвучил 100 млн. А это значит, что Херли может гордо вернуться в свой клуб и сказать, что с этого момента он стоит 100 млн. Единственное, видя, как Лейкерс два месяца умело водило всех за нос с назначением Реддика, это предложение в 100 млн тоже может оказаться блефом.
С чего бы ему придется забыть о 100млн? Он их получит в любом случае, если подпишет контракт.
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Ответ mitch
Тренеру, как и представителю большинства других профессий, главное зарплата. Важно получить 100 млн за 8 лет (еще вчера мало кто знал, кто такой Херли и мало кто верил в зарплаты тренерам в 100 млн). А какой там будет состав, какие у клуба планы на будущее и т.д. - все это лишь необходимый этикет при заключение таких сделок. Что для этого Херли действительно важно, так это гарантии, что после первого же года работы Леброн не попросит сменить тренера и тогда о 100 млн прийдется забыть. В любом случае Лейкерс озвучил 100 млн. А это значит, что Херли может гордо вернуться в свой клуб и сказать, что с этого момента он стоит 100 млн. Единственное, видя, как Лейкерс два месяца умело водило всех за нос с назначением Реддика, это предложение в 100 млн тоже может оказаться блефом.
уходящий Леброн не сможет выдавить тренера, подставляя организацию, тебе под последний год взяли дорого-богато интересного чувака, сорвали его с удачной и плодотворной работы, найди в себе силы сработаться. Брон взрослый парень, должен понимать. Серьёзный тренер не станет давать Бронни много минут, а мусорное время это не то, на что Брон расчитывает, потому надо договориться на берегу.
Хёрли засветился как тренер, предложения будут ещё, можно повременить и влезть в более удобную историю. оптимально - взять 50 на 4 от универа и смотреть на предложения из лиги, в любом случае - ждать драфта и тогда уже решать.
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