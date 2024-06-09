Брайан Скалабрини о кандидатуре Дэна Херли в «Лейкерс»: «Я бы хотел приличный состав с драфт-пиками, где не говорят о выборе Бронни Джеймса. Разве Херли это нужно?»

Брайан Скалабрини критически отозвался о позиции главного тренера «Лейкерс».

«Мне не кажется, что ему нужна эта работа. может получить любую работу в мире. Позиция в «Лейкерс» не выглядит такой уж привлекательной. Правда, Лос-Анджелес, . Возможно, это стоит того.

Но если Херли хотел попробовать себя в этой должности, почему не сделал этого раньше? Почему в последний момент, когда решение по было почти принято?

На его месте я бы хотел приличный состав с драфт-пиками, где не говорят о выборе . Не хотел бы связываться с этим. Разве Херли это нужно?

Со стороны «Лейкерс» я был взял Дэна моментально. Предпочел бы его двадцати тренерам . Он опасный противник. Элитный тренер. Не понимаю только, как это все работает.

На месте Херли я бы вернулся в Кентукки и дал понять, что заинтересован в НБА, потому что есть несколько очень перспективных позиций. Многие президенты, владельцы и генеральные менеджеры выпрыгнут из штанов, чтобы его заполучить. И он сможет выбирать», – прокомментировал ситуацию бывший игрок.