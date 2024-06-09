Брайан Скалабрини о кандидатуре Дэна Херли в «Лейкерс»: «Я бы хотел приличный состав с драфт-пиками, где не говорят о выборе Бронни Джеймса. Разве Херли это нужно?»
Брайан Скалабрини критически отозвался о позиции главного тренера «Лейкерс».
«Мне не кажется, что ему нужна эта работа. Дэн Херли может получить любую работу в мире. Позиция в «Лейкерс» не выглядит такой уж привлекательной. Правда, Лос-Анджелес, Леброн Джеймс. Возможно, это стоит того.
Но если Херли хотел попробовать себя в этой должности, почему не сделал этого раньше? Почему в последний момент, когда решение по Джей Джей Редику было почти принято?
На его месте я бы хотел приличный состав с драфт-пиками, где не говорят о выборе Бронни Джеймса. Не хотел бы связываться с этим. Разве Херли это нужно?
Со стороны «Лейкерс» я был взял Дэна моментально. Предпочел бы его двадцати тренерам НБА. Он опасный противник. Элитный тренер. Не понимаю только, как это все работает.
На месте Херли я бы вернулся в Кентукки и дал понять, что заинтересован в НБА, потому что есть несколько очень перспективных позиций. Многие президенты, владельцы и генеральные менеджеры выпрыгнут из штанов, чтобы его заполучить. И он сможет выбирать», – прокомментировал ситуацию бывший игрок.
Что для этого Херли действительно важно, так это гарантии, что после первого же года работы Леброн не попросит сменить тренера и тогда о 100 млн прийдется забыть. В любом случае Лейкерс озвучил 100 млн. А это значит, что Херли может гордо вернуться в свой клуб и сказать, что с этого момента он стоит 100 млн. Единственное, видя, как Лейкерс два месяца умело водило всех за нос с назначением Реддика, это предложение в 100 млн тоже может оказаться блефом.
Хёрли засветился как тренер, предложения будут ещё, можно повременить и влезть в более удобную историю. оптимально - взять 50 на 4 от универа и смотреть на предложения из лиги, в любом случае - ждать драфта и тогда уже решать.