«Лейкерс» и Джей Джей Редик вступали в минимальный контакт (Уиндхорст)

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Брайан Уиндхорст Дэн Херли Баскетбол

«Лейкерс» продолжают поиски нового главного тренера .

Как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст со ссылкой на источники, у Джей Джей Редика и «Лейкерс» к данному моменту были минимальные контакты.

В последние недели ходило много слухов о том, что Редик является основным претендентом на вакантный пост в «Лейкерс». Тот факт, что калифорнийцы пытались заполучить тренера Коннектикута Дэнни Херли, по мнению журналиста, говорит о том, что эти слухи были преувеличены. 

Редик на данном этапе участвует в освещении финальной серии плей-офф в качестве комментатора.

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2 комментария
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