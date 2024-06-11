«Лейкерс» и Джей Джей Редик вступали в минимальный контакт (Уиндхорст)
«Лейкерс» продолжают поиски нового главного тренера .
Как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст со ссылкой на источники, у Джей Джей Редика и «Лейкерс» к данному моменту были минимальные контакты.
В последние недели ходило много слухов о том, что Редик является основным претендентом на вакантный пост в «Лейкерс». Тот факт, что калифорнийцы пытались заполучить тренера Коннектикута Дэнни Херли, по мнению журналиста, говорит о том, что эти слухи были преувеличены.
Редик на данном этапе участвует в освещении финальной серии плей-офф в качестве комментатора.